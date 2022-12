Una programació especial aquestes vacances de Nadal i Any Nou. És el que planteja la Regidoria de Cultura per al Planetari de Castelló, que, fins després de Reis amplia la seua cartellera de projeccions, amb més sessions al matí i l'estrena de la nova pel·lícula 'Desvellant l'Univers invisible', que es podrà gaudir en valencià i castellà amb l'inici de l'any. A més, les sales del Planetari han obert una nova exposició, 'Solarigrafies', que naix de la col·laboració popular per a la creació d'un mapa solar de Castelló i que va començar a construir-se ja fa dos anys en paral·lel als tallers on s'han ensenyat un conjunt de tècniques que permeten capturar el pas del Sol en forma de línies sobre l'horitzó obtenint imatges impactants amb una llauna, paper fotosensible i temps.

Divulgació científica

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha assenyalat que "el Planetari de Castelló es consolida com a una aposta ferma per la divulgació científica, i com espai per gaudir de la ciència i la cultura a totes les edats, amb activitats cada dia, que van des de les projeccions, que ara s'amplien, a les visites guiades que neixen de la voluntat de difusió de les activitats expositives, que omplin ara en aquest intermedi entre 2022 i 2023 els espais del centre amb joies de l'univers, geometries i matemàtiques, medi ambient i ara imatges de Castelló vistes amb una altra mirada".

Programació fins al 8 de gener

El Planetari ha dissenyat una programació especial fins al dia 8 de gener, coincidint amb les vacances escolars i dirigida a un públic familiar. A les projeccions ja consolidades a la cartellera com 'Àvia Terra', 'Astronomia: 3000 anys d'observació del cel', 'De la Terra a l'Univers', 'Cel profund', 'La xiqueta que volia caminar a l'inrevés'. 'Més enllà del Sol' o 'Planetes extrasolars' es suma a la cartellera aquest inici d'any 'Desvellant l'Univers invisible', que es podrà veure en valencià els dissabtes, i en castellà els diumenges.

Horari més ampli

El centre del Grau, a més, ha ampliat l'horari de les sessions, i fins al 5 de gener hi ha passes a les 11.00 i 13.00 hores en castellà, a les 12.00 en valencià, i a les 14.00 hores en francés o anglés. Les entrades es poden adquirir, entre els 2 i els 4 euros, a la web entrades.castello.es.

Exposició 'Solarigrafies'

La nova exposició, 'Solarigrafies', mostrarà a la sala principal i fins al 23 de juny de 2023 mig centenar d'imatges de Castelló realitzades per 19 persones participants en el taller impartit en juny per l'expert Diego López Calvin i generades amb un compendi de tècniques que combinen fotografia i astronomia per crear imatges amb la línia de la trajectòria del Sol pel cel que mostra el pas de l'astre, il·luminant edificis i altres elements representatius de la ciutat i que, en conjunt, formen un mapa solar de Castelló de la Plana.

En les altres dos sales es poden veure les exposicions 'Joies de l'Univers', amb una vintena d'espectrofotografies del morellà Rafael Ruiz, expert en fotografia astronòmica i premiat al 'Insight Investment Astronomy Photographer of the Year', el concurs de fotografia astronòmica més important i prestigiós del món; i 'Imaginary: una mirada matemàtica', una mostra pròpia del Planetari de Castelló que presenta una sèrie d'impressions en 3D que representen figures matemàtiques, acostant-les al públic general a partir de la geometria, que estudia els objectes o figures, com el prisma, el cilindre o el con, i les seues relacions en l'espai i en la quotidianitat.

Noves visites guiades

La Regidoria, a més, ha impulsat un nou servei de visites guiades gratuïtes a les exposicions, de dimarts a divendres a les 13.30 hores; dissabtes i diumenges, al matí a les 11.10, 12.10 i 13.10; i dissabtes de vesprada, a les 17.10, 18.10 i 19.10 hores.

Per tancar el període vacacional escolar, el centre del Grau reprèn el diumenge 8 els seus PlaneTallers, amb una sessió dedicada al Periheli, per a la que s'obriràn les inscripcions aquest dilluns 2 al web municipal dins l'apartat del Planetari. I, tanmateix, tancarà el dia 9 les inscripcions al web municipal per a una nova edició del Curs d'Iniciació a l'Astronomia, que s'impartirà del 14 de gener al 18 de febrer, cada dissabte, en horari de 16.45 a 19.45 hores.