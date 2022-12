El Paranimf de la Universitat Jaume I presenta una programació per a l’inici de 2023 centrada en el teatre social i crític, amb propostes que abordaran temes com la memòria històrica, les relacions humanes, les migracions, o la situació socioeconòmica, política i mediambiental. Així mateix, el trimestre inclourà, a més dels habituals cicles de cinema, la divuitena edició de Cinemascore, que conjugarà la projecció de films amb la música en directe.

S'inicia el 13 de gener

Aquest trimestre la programació teatral s’iniciarà el 13 de gener amb l’espectacle per a tots els públics Nuye de la companyia EIA, una proposta circense i coreogràfica amb sis acròbates que reflexiona sobre l'aprofundiment en un mateix i la necessitat de connectar amb els altres.

L’escenari del Paranimf acollirà, el 20 de gener, l’estrena de Veure’ns, de la companyia Pérez&Disla, una obra que parla de l’amistat, de compartir l’espai i el temps amb altres persones i del reconeixement recíproc, a través de la història de dos amics que es retroben.

El 27 de gener serà el torn de Los días ajenos, un espectacle creat i interpretat per Bob Pop carregat de literatura, sinceritat i humor. Durant 70 minuts, un Bob Pop en estat pur i sense guió mostrarà a través d’un collage d’experiències la seua filosofia de vida i pensament.

Paper de la memòria històrica

La memòria històrica també tindrà el seu espai en la programació d’aquest trimestre, el 10 de febrer, amb l’obra de Xavier Bobés i Alberto Conejero El mar, visió d’uns nens que no l’han vist mai. La peça combina material documental, poesia i objectes per a contar la història d’Antoni Benaiges, mestre d’un petit poble de Burgos que promet als seus alumnes anar a veure el mar i elabora un quadern amb els xiquets i xiquetes on expressen com se l’imaginen, les seues pors i els seus somnis. La promesa mai s’arriba a complir perquè Benaiges és afusellat en 1936.

En la vessant social, el Paranimf acollirà, el 17 de febrer, la proposta N.E.V.E.R.M.O.R.E., una coproducció del Grupo Chévere i del centre dramàtic nacional amb el suport d’AGADIC–Xunta de Galícia que pren com a punt de partida la catàstrofe ecològica del Prestige per a reflexionar sobre la globalització i el capitalisme, la injustícia social o el falsejament de la realitat.

Per al 3 de març, s’ha programat La casa sin Bernarda, una adaptació de Paula Errando de l’obra clàssica de Federico García Lorca que elimina els personatges opressors, sobretot la mare que dona títol a l’obra, per a centrar-se exclusivament en les filles des d’una perspectiva contemporània, jove i irònica.

Dia Mundial del Teatre

Amb motiu de la commemoració el 27 de març del Dia Mundial Teatre, el Paranimf oferirà la proposta doble Éxodo, de la companyia canària Unahoramenos Producciones, que tractarà la temàtica de les migracions a través de dos espectacles de denúncia social: Moria, que tindrà lloc el 23 de març, i Me llamo Suleimán, el 24 de març.

Moria es planteja com una experiència immersiva de teatre documental, amb aforament reduït, que intenta transmetre les condicions de vida de les persones del camp de refugiats d’aquesta localitat a l’illa de Lesbos a Grècia. És la representació del bloqueig, retenció i la vulneració continuada i planificada dels drets humans de les persones refugiades.

Per la seua part, Me llamo Suleimán és una adaptació teatral de la novel·la homònima escrita per Antonio Lozano que conta l'odissea d'un jove malià per a arribar a la pròspera Europa. L’obra posa en escena el viatge, el trànsit i les penalitats associades al moviment migratori.

La programació teatral d’hivern es tancarà el 29 de març amb la proposta artística d’inclusió des del teatre social Històries de vida del grup de Maset de Frater.

Cicles de cinema

El cicle «Nou cinema» inclourà les pel·lícules La consagración de la primavera, de Fernando Franco, els dies 7 i 8 de gener; Utama, dirigida per Alejandro Loayza Grisi, premi del jurat a millor pel·lícula en el Festival de Sundance i premi a millor pel·lícula iberoamericana, direcció i banda sonora en el Festival de Màlaga, els dies 21 i 22 de gener; Mantícora, de Carlos Vermut, l’11 i 12 de febrer; Eo, dirigida per Jerzy Skolimowski, premi del jurat en el Festival de Canes, el 25 i 26 de febrer, i Aftersun, de Charlotte Wells, el 25 i 26 de març.

D’altra banda, el cicle «En pantalla gran» estarà dedicat al 70 aniversari del festival de Sant Sebastià amb la projecció de quatre pel·lícules: el 14 i 15 de gener, París, bajos fondos; el 29 i 30 de gener Tiempo de amar, tiempo de morir; América, América, el 18 i 19 de febrer, i Danzad, danzad, malditos, el cap de setmana del 4 i 5 de març.

Cinemascore 2023

La XVIII Mostra de música en directe i cinema Cinemascore, iniciativa de l’Aula de Cinema i Creació Juvenil de l’UJI i la promotora Born Music, arribarà al Paranimf del 2 al 5 de febrer.

La Mostra s’iniciarà el dijous 2 de febrer amb Santi Campos que posarà música en directe a la pel·lícula Gattaca d’Andrew Niccol. El divendres 3 de febrer, Kokoshca posarà banda sonora a No es país para viejos d’Ethan i Joel Coen. Club del Río posarà la música en directe per a Nomadland de Chloé Zhao el dissabte 4 de febrer. Per últim, el diumenge 5 de febrer, Zabala farà la banda sonora de My Mexican bretzel de Nuria Giménez.

Més informació: http://www.paranimf.uji.es