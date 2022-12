La Vall d’Uixó balla al ritme dels millors xous musicals

Es pot dir que el musical va nàixer el 12 de setembre de 1866, el dia en què als Estats Units es va posar en escena per primera vegada una òpera (The Black Crook), que va sorgir de la unió entre una companyia de dansa i ball europea amb una companyia de teatre. Des de llavors, aquest gènere ha aconseguit no sols fer-se un buit en les programacions de tot el món, sinó batre tots els rècords possibles gràcies a produccions com El fantasma de l’òpera, Wicked, Cats...

Un espectacle del nivell de Broadway Broadway és la meca del musical, com també ho és el West End londinenc o la Gran Via madrilenya. No obstant això, cada vegada són més les poblacions que poden gaudir amb un espectacle d’aquestes característiques gràcies a empreses i productores que treballen en espectacles com el que aquest divendres, 30 de desembre, a les 20.00 hores, arriba a l’Auditori Municipal Leopoldo Peñarroja de la Vall d’Uixó. Compañía de Teatro Musical de España Es tracta de Chicago Life!, que ofereix la Compañía de Teatro Musical de España i que suposa un gran xou amb un apassionant guió original, amb trepidants coreografies i grans veus en directe, una excel·lent posada en escena i les millors cançons de les pel·lícules La la land, Cabaret, Burlesque i Chicago; tot ambientat en el més bulliciós i singular night club de Chicago, The Magic Dwarf, per a armar un apassionant espectacle que emocionarà sens dubte a tots els espectadors. Un espectacle per a formar part de la història original del mític local en el qual ni la monotonia, ni el conformisme tenen cabuda i on l’amor i l’amistat ens faran sentir i vibrar. Passió escènica Aquesta proposta musical que conjumina la dansa amb la interpretació suposa un gran espectacle ple de màgia i també sensualitat. Preus Les entrades per a veure ‘Chicago Life!’ oscil·len entre els 18 i 12 euros. Per a fer-se amb una cal visitar el web de l’Auditori de la Vall Leopoldo Peñarroja.