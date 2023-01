La cantante estadounidense Anita Pointer, miembro del exitoso grupo que saltó a la fama en la década de los 70 las Pointer Sisters, falleció este sábado a los 74 años.

La prensa estadounidense publicó este domingo un comunicado de la familia en el que confirman su fallecimiento. "Si bien estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, nos consuela saber que ahora está con su hija, Jada, y sus hermanas June y Bonnie, y en paz", apunta el breve texto. "Ella fue quien nos mantuvo a todos cerca y juntos durante tanto tiempo" y "su amor por nuestra familia vivirá en cada uno de nosotros", añade el texto firmado por sus cuatro sobrevivientes más cercanos: su hermana, Ruth, los hermanos Aaron y Fritz, y su nieta Roxie McKain Pointer.

Anita estuvo con el grupo creado en Oakland desde su formación en 1969 hasta que se vio obligada a retirarse por motivos de salud no especificados en 2015.

El grupo The Pointer Sisters cuenta entre sus éxitos con los temas 'I'm So Excited', 'He's so Shy' o 'Jump (For My Love)', canciones que popularizaron en las décadas de los años 70 y 80. Inicialmente estuvo formado por June y su hermana Bonnie, ya fallecidas, a las que luego se sumaron Anita y Ruth, también de la familia.

La banda también se aventuró en la música country con su canción 'Fairytale' y se convirtió en el primer grupo afroamericano en actuar en el Grand Ole Opry, escenario mítico para la cultura country de Tennesse (Nashville, EEUU).

The Pointer Sisters ganaron 3 premios Grammy y recibieron 10 nominaciones.

Bonnie fue quien impulsó la creación de la banda, al involucrar primero a June y posteriormente a sus hermanas Anita y Ruth. El cuarteto fusionó los géneros del funk, soul jazz y pop al estilo de la década de 1940, a menudo vistiendo en un estilo retro parecido al de sus predecesoras The Andrews Sisters.