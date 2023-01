La feria taurina de la Magdalena ya conoce otro de los alicientes con los que cuenta este año: la presencia del torero de la tierra, Paco Ramos. Pero no será en un festejo cualquiera, no. El de Onda hará el paseíllo en una de las tardes importantes del abono, la corrida de Victorino Martín que inaugura el serial el domingo día 12. Y junto a dos figuras del toreo, Antonio Ferrera y Miguel Ángel Perera nada menos, dos auténticos gallos que no se lo van a poner fácil, lo que hará también que un triunfo al lado de estos dos grandes tenga mayor relevancia. Es el momento, después de tres temporadas consecutivas toreando en la plaza de su tierra, de que Paco aproveche de manera contundente esta oportunidad para que, de verdad, un éxito sonado dé un vuelco a su carrera y se traduzca en contratos. Al menos, le pueda abrir puertas en este tipo de corridas.

Desde que cortara una oreja en 2019 con los toros de Adolfo Martín, la empresa ha contado con el diestro de la tierra. En 2020 le anunciaron de nuevo con los adolfos pero la pandemia se llevó al traste la feria. En 2021 y 2022 toreó los miuras en junio, y ahora es el turno de los cotizados victorinos. No es la primera vez que Ramos lidiará toros de la divisa azulgrana en esta plaza, puesto que en el desafío ganadero de 2012, entonces contratado por Enrique Patón, ya se enfrentó a un exigente albaserrada. Punto y seguido Una vez más, Castellón vuelve a ser la plaza lanzadera, de la que depende toda su carrera. Sus últimas actuaciones en este coso le han ayudado de una manera u otra. Ha mantenido su categoría en los ruedos de Perú, ha podido hacer sus pinitos en Francia e incluso llegó a participar la temporada pasada en la Copa Chenel, organizada por la Fundación Toro de Lidia y el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y que volvió a poner en el escaparate nacional al apreciado torero castellonense. «Vivo para el toro, es lo que he hecho toda mi vida. Busco poder torear algo más y crecer como torero. La corrida de la Magdalena es clave esta temporada. Ojalá pudiera triunfar y salir a hombros con una tarde que fuese de un nivel superior al de otros años. Yo llego preparado y sé que voy a estar a buena altura, solo pido tener suerte con el lote para que mis paisanos vean la dimensión que todavía no han visto de mi toreo», explica feliz Paco Ramos. A la tercera... Victorino no acaba de reconquistar el que fuera uno de sus feudos clásicos durante nada menos que casi dos décadas. El año pasado, mucho mejor presentada que la de su regreso a esta plaza en 2018, la corrida pecó de excesiva clase, condición que dulcificó su lidia para beneplácito de los toreros pero que acabó menguando emoción al contenido, por lo que la inclusión del ganadero de Galapagar no pasó de discreta. Ahora vuelve para abrir feria el 12 de marzo. A ver si a la tercera… Su presencia siempre despierta expectación y más en una plaza en la que tantos éxitos ha cosechado, en la que acabó convirtiéndose en un clásico al ser la corrida estrella de cada feria, con la que se finalizaba siempre la Magdalena para borrar de la memoria los pasajes más aburridos que hubiese habido y dejar buen sabor de boca. Ese es el lugar que Victorino hijo quiere recuperar y mantener así su estatus en la plaza y en la calle, donde tanto le admiran. La combinación es de gran interés para Castellón y el pueblo de Onda en particular, que deberá responder ante la llamada de su torero, quien necesita sentir el calor de la afición.