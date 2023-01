Los discos más esperados de 2023

Confluyen en este 2023 los regresos discográficos de toda clase de figuras musicales, cruzando estilos y generaciones. De todos ellos se esperan novedades en este ejercicio aparentemente inmune a los presagios de frenazo económico. Procedemos a seleccionar lo que nos depara el nuevo año.

Los ídolos pop

Entre los más tempraneros, dos británicos: Sam Smith con su cuarto disco, ‘Gloria’, pop confesional de edición prevista para el 27 de enero, y Ellie Goulding, presta a reiniciar, una semana después, sus tribulaciones electrónicas con ‘Higher than heaven’. También desde las islas, el escocés Lewis Capaldi prevé dar continuidad en mayo a su afortunado disco de debut con ‘Broken by desire to be heavenly sent’.

Desde otro lado del Atlántico, vuelve Lana del Rey, en racha tras su doblete de 2021, con ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean blvrd’ (10 de marzo), acompañada de Father John Misty y Jon Batiste. Y Miley Cyrus, que ha empezado 2023 confirmando disco, 'Endless summer vacation', para el 10 de marzo. La semana que viene verá la luz el primer sencillo, ‘Flowers’. Se espera nuevo álbum de Olivia Rodrigo y, por supuesto, de Rihanna, aunque esto lo decimos cada mes de enero, ahora a siete años vista ya de ‘Anti’ (2016).

Latinos y urbanos

Shakira tiene listo un nuevo álbum, y aunque, según ha dicho, no deja de darle retoques, se espera que vea la luz este año, después de haber dado que hablar con los sencillos ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’. También deberá manifestarse la argentina, residente en Barcelona, Nathy Peluso, con su segundo disco.En la arena urbana estadounidense, cuatro álbumes agendados para 2023, sin fecha todavía precisada: los de Cardi B (cinco años después de su sonado debut), Nicki Minaj, ASAP Rocky (‘Don’t be dumb’) y Travis Scott (‘Utopia’).

Los clásicos

Algunos lanzamientos llevan años, lustros incluso, poniendo a prueba la paciencia de los seguidores, y ahí señorea el de The Cure, ‘Songs of a lost world’, teóricamente a punto para relevar a ‘4:13 Dream’ (2008). Y qué decir de los Rolling Stones, que 18 años después de ‘A bigger bang’ (2005) ultiman un trabajo que contendrá registros póstumos del batería Charlie Watts. De igual modo, ‘Memento mori’, de Depeche Mode (finales de marzo), ofrecerá las últimas sesiones con el teclista Andy Fletcher, fallecido en mayo. Y U2 trama (sin confirmarlos) dos lanzamientos, una antología y un trabajo con material fresco.

Otras novedades largamente deseadas: Guns n’Roses (15 años después de ‘Chinese democracy’), Peter Gabriel (‘i/o’, rompiendo un vacío de material propio de 21 años) y Metallica (’72 Seasons’). Lars Ulrich y compañía tienen ya un ‘single’ en las redes, ‘Lux aeterna’, recuperando el thrash metal de sus años mozos. Iggy Pop lanzó ‘Every loser’ este viernes 6 de enero, y su coetáneo John Cale hará lo propio con ‘Mercy’ dos semanas después.

El área alternativa

El campo pop-rock y cercanías reserva regresos de Yo La Tengo (título salido del rincón de pensar: ‘This stupid world’, 10 de febrero), Paramore (‘This is why’, 20 de febrero), Gorillaz (‘Cracked island’, con una lista de créditos que va de Stevie Nicks a Bad Bunny, 24 de febrero), The Smashing Pumpkins (‘ATUM: A rock opera in three acts’, 21 de abril) y Noel Gallagher’s High Flying Birds (mayo). Categoría propia para Måneskin, el grupo italiano ganador de Eurovisión-21, con ‘Rush!’ (20 de enero), armado con la guitarra de Tom Morello (Rage Against The Machine).

Y atención al debut en solitario de Michael Stipe, 12 años después del final de REM, y a la reunión de Everything But The Girl, la sociedad de Ben Watt y Tracey Thorn, apuntando esta a la primavera, tras un vacío de 24 años.

La escena española

Estopa tiene dos álbumes en camino, uno con la regrabación de la mitificada maqueta de los años 90 (otoño) y otro con temas nuevos para pocos meses después (principios de 2024). Antes, en marzo, Luz Casal lanzará su primer álbum en cinco años, asentado en letras y músicas de su autoría. También en primavera, discos de Pablo López y Rayden (este, titulado ‘La victoria imposible’), y sin fecha, los de Ana Mena, Aitana, Abraham Mateo, Lola Índigo y Kase.O.

Abriendo 2023, el 20 de enero, Núria Graham destapará el giro artístico de ‘Cyclamen’. Y en marzo reaparecerán otras dos voces catalanas: Sílvia Pérez Cruz y Judit Neddermann. También en primavera, novedades de Els Amics de les Arts, Joan Isaac y Anna Roig.