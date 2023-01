Com sonen els instruments ancestrals com el karnix celta o la corna? Els xiquets de 20 centres de Castelló han tingut ocasió de saber-lo. La Regidoria d'Educació, juntament amb la de Cultura, han sumat sinergies per fitxar al músic, compositor i pedagog Abraham Cupeiro per als Concerts per a Escolars 2023 de la Banda Municipal de Castelló. En el marc de Castelló Ciutat Educadora, el Palau de la Festa ha acollit durant dos dies els sons més ancestrals procedents dels instruments que el galleg ha rescatat o reconstruït, embrincant-los amb els de la formació municipal, dirigida per Marcel Ortega. Més de 3.500 escolars de 20 centres d'Infantil i Primària de Castelló han gaudit de les quatre sessions matinals d'antropologia sonora, cent per cent pràctiques i participatives, de la mà d'un dels musicòlegs multidisciplinaris més importants de l'Estat.

Instruments perduts El regidor d'Educació, Francesc Mezquita, ha assenyalat que "és una oportunitat única d’escoltar aquestos instruments perduts i ara recuperats i de gaudir del seu so oblidat, fent de la música una eina d'inclusió dins la Ciutat Educadora, d'una manera divertida i magistral de la mà d'un dels millors pedagogs musicals". La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, ha destacat per la seua banda “l’important paper pedagògic de la Banda Municipal de Castelló, un dels pilars culturals esencials de la ciutat". Palau de la Festa En total, per les sessions celebrades dimarts i dimecres al Palau de la Festa han passat 3.534 escolars dels centres Mestre Canós, Lope de Vega, Ramiro Izquierdo, Antonio Armelles, Censal, Blasco Ibáñez, Castàlia, Ejército, Illes Columbretes, Bernat Artola, Isidoro Andrés, Estepar, Pintor Castell, Herrero, San Agustín, Carles Salvador, Castell Vell, Nuestra Señora de la Consolación, El Cau i, des d’Almassora, el CEIP Santa Quitèria. Actuà a Londres Cupeiro ha fet una parada a Castelló abans de presentar els seus treballs més personals a Madrid, Cáceres o Valladolid amb les orquestres Filamònica de Castilla-La Mancha, d'Extremadura o la Simfònica de Castilla y León, respectivament, i després d'haver gravat el seu 'Pangea' a Abbey Road amb la Royal Philarmonic Orchestra de Londres. Y, davant l'alumnat de Castelló ha fet una classe magistral d'història de la música, que els ha oferit la possibilitat de gaudir del so de tot un arsenal d'artilugis de vent, com el gegant karnix celta, una trompeta de guerra amb forma d'animal amb origen a l'Edat de Ferro; o la corna, una asta de mascle cabriu utilitzat pels antics pastors de Galícia; o el cornetto, instrument del Renaixement, que va poder inspirar l'oboe o la trompeta. Instruments de totes les èpoques i racons del món que sorprenen per la seua factura i la qualitat del seu so.