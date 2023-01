El público de Castelló ha asistido este sábado a la presentación del gran espectáculo Hangar 52 Revolution, una producción que cerró el pasado año con más de 50 actuaciones. El mago Yunke ha aterrizado en el Centro Comercial Salera para dar a conocer los contenidos del show y, más tarde, ha aglutinado a una multitud de seguidores que hicieron cola con fotografías para la firma de autógrafos.

Como homenaje a su tierra natal, el mago ha elegido Castelló y València como destinos de la primera gira nacional de su gran espectáculo Hangar 52 Revolution, la mayor producción de magia puesta en escena en España, que acaba de arrancar en el Antiguo Recinto de Ferias y Mercados de Castellón y que estará hasta el próximo 29 de enero, para viajar posteriormente a la ciudad de València del 9 al 26 de febrero.

Rutinas del artista

El ilusionista ostenta el título del mejor mago del mundo, después de recoger por tercera vez el premio del Campeonato del Mundo de Magia FISM en 2022. Antes de salir al escenario, Salvador Vicent encuentra la energía cantando los versos Hoy me he levantado dando un salto mortal de la canción Voy a pasármelo bien de los Hombres G: «Me hace sentir alegría para salir conectado».

Unas 25 personas colaboran detrás de la producción del ilusionista castellonense, pero realizar un espectáculo dinámico de grandes dimensiones puede llegar a contar con 70 trabajadores. «El otro día estaba en un ensayo y me emocionaba solo con pensar que estaba en Castelló», ha explicado Yunke, que ha notado más confianza y apoyo en el público de su tierra: «También siento más cercanía en lo que me dicen durante la firma de autógrafos y me gritan ¡Guapo!».

Aunque el número de magia se repite, Salvador Vicent valora que cada función sea diferente y original, «porque el espacio y el público cambian», ha reflexionado. Yunke empezó con 19 años a viajar por el mundo para ofrecer sus espectáculos y conocer diferentes culturas que enriquecieron su visión sobre la magia. «Creo que todo este recorrido, con el tiempo, te hace crecer», ha admitido.

Historia de la magia

«Hace 500 años, la magia era algo que hacían los dioses con poderes», ha afirmado el mago, que acumula 28 años de trayectoria internacional y afronta el nuevo año 2023 con ganas de seguir inspirando sueños e ilusiones.