La Unió Musical Vallduxense de la Vall d’Uixó i la Banda de Música Font d’en Segures de Benassal es van alçar aquest passat diumenge a l’Auditori del Palau de les Arts de València amb el segon premi de les seccions segona i tercera, respectivament, després d’haver sigut nomenades finalistes prèviament de la edició número 42 del Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana.

La formació de la Vall d’Uixó va interpretar el pasdoble Lara Sos Boix de Francisco Signes i com a obra lliure, Nautilus de Juan L. Roig, i el seu director era Ángel Martínez Cruz. L’obra obligada de la segona secció va ser El gran Mondúver de Javier Artés Arlandis. Dins d’aquesta categoria es va imposar la Societat Musical L’Entusiasta de Benifairó de la Valldigna, que va merèixer la menció d’honor --la màxima distinció--. El primer premi va recaure sobre l’Ateneu Musical de Cocentaina.

Nova cita el 5 de febrer

En la tercera secció, on va quedar segona la formació castellonenca de Benassal, la banda guanyadora amb la menció d’honor va ser la Societat Musical La Esperanza de Sant Vicent del Raspeig. El primer premi d’aquesta tercera secció va ser per a la Unió Musical d’Algímia. Totes elles van interpretar l’obra obligatòria de Las carboneras del Nalón de María José Belenguer Dolz.

La presentació del certamen va estar a càrrec de Laura Grande i el jurat del certamen estava format per Marga Landete com a presidenta i Pere Manuel Aragó com a vicepresident, a més d’altres cinc vocals. El certamen continuarà el pròxim 5 de febrer amb les bandes corresponents a la primera secció com a protagonistes de la competició musical.