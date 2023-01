La Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló obrin l’any oferint una retrospectiva que dediquen al cineasta i creador multidisciplinari David Lynch dins d’un cicle que tindrà lloc fins al 22 de març al Teatre del Raval de la capital.

La cita es podrà gaudir a l’espai municipal cada dimecres del trimestre en sessió a les 19.00 hores amb una entrada de 3 euros. S’oferiran diferents títols de la insòlita i inclassificable filmografia del cineasta i creador.

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, va assenyalar que «la col·laboració amb la Filmoteca de l’IVC es consolida per sisé any consecutiu, amb una programació de qualitat al centre, a l’abast de tota la ciutadania, que presenta un cicle dedicat a un dels grans cineastes del segle XX, amb títols de culte per a moltes i molts, i que estrena l’any al teatre del Raval».

El cineasta debuta el 1977 en el llargmetratge amb Cabeza borradora, que, a Castelló, tancarà el cicle. Igual que els seus curtmetratges anteriors, està rodada de forma quasi artesanal durant quatre anys de laboriosa dedicació. El resultat és una obra experimental i pertorbadora que sublima els seus treballs anteriors i que mostra de manera radical elements de l‘univers Lynch que posteriorment han anat transitant al llarg de la seua filmografia, com les referències surrealistes, les pictòriques i l’exploració entre la frontera del món oníric i el real.

Les projeccions inclouen Terciopelo azul (1986), on mostra una societat idíl·lica i afable el misteriós revers de la qual és inquietant i profundament turbador. Des d’aquest moment hi ha una progressió en les seues pel·lícules cap a l’inexplicable, com mostren Corazón salvaje (1990), Twin Peaks (1992) i Carretera perdida.

Dona i Cinema

El darrer dimecres de cada mes, la programació de la Filmoteca es complementa al Teatre del Raval amb el cicle Dona i cine de la Regidoria de Feminisme, que aquest primer trimestre presenta Maixabel (Espanya, 2021), d’Icíar Bollaín, un drama al voltant del terrorisme basc, el 25 de gener; Los Estados Unidos contra Billy Holiday (2021), film biogràfic sobre la cantant de jazz i la persecució a la que va ser sotmesa, el 22 de febrer; i El despertar de las hormigas (2019), una pel·lícula feminista, el 29 de març. L’entrada és gratuïta, amb sessions a les 18.30 hores.