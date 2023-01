Luz Gabás: "Narro el amor y la vida, que es como un río que fluye manso o se desborda"

La ganadora del Premio Planeta 2022, Luz Gabás (Monzón, Huesca, 1968), sigue con la gira de presentación su obra, 'Lejos de Luisiana'.

¿Cómo está saboreando el éxito tras obtener el Premio Planeta 2022 por su novela 'Lejos de Luisian'a el pasado mes de octubre y que salió al mercado el 4 de noviembre?

El galardón viene acompañado de una campaña de promoción muy intensa por lo que estoy viajando mucho y me estoy reencontrando con personas que he ido conociendo a lo largo de estos diez años en diferentes lugares de España. De vez en cuando surge alguna agradable sorpresa, como este viaje a Canarias, una deuda pendiente con mis lectores de aquí. El 19 de enero estoy en Las Palmas de Gran Canaria y el 20 acudo a Tenerife. Las ventas parece que van bien porque ya se ha publicado la quinta edición. Las mujeres leemos mucha novela, pero en este caso, también jóvenes y hombres.

En su visita a las Islas Canaria, ¿explicará la trama del libro y se enfocará en lo relativo al Archipiélago, a los emigrantes a Norteamérica?

El viaje lo realizo con la finalista del Premio Planeta, Cristina Campos y se tratará de charlas coloquio, no de conferencias. Evidentemente, saldrá a colación el tema de la inmigración canaria a Luisiana. En la novela sale alguna pincelada sobre el tema, pero no se desarrolla mucho. Muchos lectores desconocían gran parte de la historia que narro y, supongo que este tema también. Imagino que en Canarias es una materia conocida. Los isleños, en Estados Unidos, participaron en los asentamientos de colonos de Galveston, de Barataria, de Valenzuela y de San Bernardo. Se nombran estos lugares y la dureza de su vida allí, al igual que se ve la llegada de los malagueños que fueron a crear el asentamiento de Nueva Iberia. Se lee la tragedia, el calvario que sufrieron los canarios en Galveston en 1779. No es el tema central, pero al referirme a Luisiana y a los años en que Bernardo de Gálvez fue gobernador de la misma, inevitablemente hay que nombrar estas expediciones.

¿Qué está resaltando más en la obra ahora a la venta?

El desconocimiento de este momento histórico. Desde 1863 a 1803 España poseyó todo el corazón de Norteamérica, lo que ahora equivaldría a una docena de estados, todas las tierra del Misisipi hacia el oeste, cuyos límites no se sabía muy bien a dónde llegaban. Este hecho ha sorprendido incluso a personas muy interesadas por la Historia. En segundo lugar, destaca la relación de los personajes, la historia central entre Ishcate, un nativo americano y Suzette, hija de un comerciante francés, un relato muy lindo por difícil e intenso. En tercer lugar recalco las relaciones familiares y de amistad de ambos protagonistas.

¿Se encuentra ya en el proceso creativo de elaboración de una nueva novela?

Estoy en los comienzos, es decir, como en las anteriores, dedico mucho tiempo a estudiarla, pensarla y a diseñarla, de modo que cuando esté todo en mi cabeza me dedicaré a escribir. Me encuentro en el proceso incipiente de preparación, pero eso es parte de la vida del escritor, siempre leer, escribir, pensar y viajar. Nunca informo a nadie de la trama. No lo sabe ni mi marido. No me gusta hablar de ello ni que opinen. Me encierro y a lo mío. Cuando ya está muy adelantada empiezo a decirles algo a los muy cercanos, pero es algo excepcional.

La dotación económica del premio me permite escribir un nuevo libro sin agobios un tiempo

¿Esperaba recibir el galardón? ¿Qué sintió?

Esa semana se publicaron los diez finalistas, que resultamos ser nueve. Cuando ves que de 850 novelas eres una de las diez elegidas, comienzas a soñar en serio. Hasta el último momento se pasan muchísimos nervios. Soy una persona racional, organizada y centrada, pero en este caso me costó el autocontrol. Me sentí muy satisfecha una vez recibí el premio por mí, por mi familia, por los cuatro años que dediqué a esta historia, pero noche y día de lunes a domingo, por el esfuerzo. Es como si hubiera obtenido un impulso fuerte para seguir creando historias que hagan felices a mis lectores, según ellos me dicen.

¿Le resultó muy difícil encontrar la documentación o más involucrarse en los sentimientos de los personajes?

Lo más difícil fue crear el telón de fondo porque hablo de 40 años muy convulsos a nivel político y social. Es el final de la época de la Ilustración, de un siglo y de un orden mundial que afecta a todos los territorios, es decir, que una decisión adoptada en Europa afectaba también a América. Resultó complicado diseñar a personajes tan diferentes de mí, meterse en la piel de un esclavo africano que huye o de un nativo americano que ve cómo el mundo en que ha crecido se desmorona y va a desaparecer. Hay que tener la delicadeza de mostrarlos con el respeto y la dignidad debida para que el lector pueda comprender ese viaje físico y emocional de personajes tan diversos. Se trata de una novela muy coral, con comerciantes, religiosos, militares, con gente de todas las edades.

¿Cómo está aprovechando la dotación económica de un millón de euros?

La mitad del premio se la lleva Hacienda. El resto suplirá 7 años de trabajo, es decir, 4 de escribir una novela más dos o tres que me cueste otra. Me permite llevar una vida sin agobios en un tiempo.

¿Cómo sintetiza el libro?

Hablo de una historia de amor en un contexto histórico desconocido, como es el momento en que España poseyó el corazón de Norteamérica. Se trata de una historia sobre la vida que es como un río que a veces fluye manso y otras, se desborda.