Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, presenta aquest dissabte, 21 de gener (20.00 hores), a l’Auditori de Castelló un nou concert del cicle Un món de músiques amb la proposta musical de Rocío Márquez & Bronquio, una fusió de flamenc i electrònica.

El delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, va explicar que «Rocío va estar actuant a Castelló com a integrant d’un altre espectacle i ja ens vam fixar en el seu potencial». Al mateix temps, Ribes va afegir que «és ara, amb aquest projecte de col·laboració amb Bronquio, quan arriba novament a l’Auditori, i ho fa amb un treball que està despuntant com una de les propostes musicals i creatives més interessants de l’últim any, i estem segurs que serà una de les revelacions de la temporada».

Anomenada per la premsa com «la veu de la nova generació del cant flamenc», Rocío Márquez (Huelva, 1985) fa més d’una dècada que està forjant una sòlida carrera que hui desborda el panorama flamenc, on és ja un clar referent. Rocío està acompanyada en aquest projecte per Santiago Gonzalo, Bronquio, un jove músic de tradició punk i una de les sensacions de l’escena electrònica espanyola.

Rocío Márquez & Bronquio han unit les seues arts per a donar pas a Tercer cielo, un projecte que rep molt bones crítiques en la seua gira, que arriba aquest dissabte fins a l’Auditori de Castelló.

L’espectacle és una producció de Delirioyromero Produccions amb el suport de l’Agència Andalusa d’Institucions Culturals de la Junta d’Andalusia i l’Institut Nacional d’Arts Escèniques i de la Música (Inaem).

Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’Institut Valencià de Cultura (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/).

Adaptació lliure de ‘Hamlet’

Per altra banda, el Palau de Congressos de Peníscola presenta aquest diumenge (19.00 hores) Hanle, una interessant proposta dirigida i interpretada per Roberto Hoyo. Aquesta peça és una adaptació lliure de Hamlet, la reconeguda tragèdia de Shakespeare.

L’obra ens presenta a Àngel, que no ha tingut molta sort en la vida, però això no té per què impedir-li arribar on vulga. El protagonista sap que cal sacrificar molt per a tindre èxit, però que una vegada ho entens, no és tan difícil. Les entrades, també a 10 euros, es poden trobar al mateix web.