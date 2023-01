El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado sus terceras confirmaciones de artistas para su edición de este año, que se celebrará del 13 al 16 de julio en el recinto de festivales de esta localidad de Castellón.

Entre los artistas confirmados se encuentran Zara Larsson, 2manydjs, La M.O.D.A., Rojuu, Mimi Webb, Benson Boone, Twin Atlantic, Jamie Webster, Navos y Ley DJ.

Zara Larsson lanzará el próximo 27 de enero su nuevo single 'Can't tame her', con el que abre una nueva era en su carrera musical. Mimi Webb también acaba de lanzar un nuevo single, 'Red flags', justo después de su nominación a los Brit Awards.

Las diez últimas confirmaciones se suman a los ya anunciados Tom Odell, Orbital, The Wombats, Sigala, Dean Lewis, The Reytons, Nova Twins, Depedro, Second, Belako, Amatria, Franz Ferdinand, Bastille, Vetusta Morla, Crystal Fighters, Kaiser Chiefs, Clean Bandit, Iván Ferreiro, Amaia, La Casa Azul, Sidonie, Ginebras, Shinova Sports Team, The Sherlocks, Only The Poets, La La Love You, Elyella, Rufus T. Firefly, Ciudad Jara y Ladilla Rusa.

Con estos nombres, el FIB se consolida como uno de los mejores festivales de música en Europa en los que pasar cuatro días de verano desde 47,99 euros más gastos de gestión a través de su página web, destacan los organizadores.

El cartel ofrece una amplia variedad de géneros musicales, desde pop y rock a electrónica e indie. Además de estas confirmaciones, el FIB tiene abierto un concurso de bandas y dj con el que dará a tres artistas y tres disc-jockey la oportunidad de actuar en FIB.