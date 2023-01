El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, i la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), Daniela González, han presentat el nou projecte discogràfic A què sona la nostra terra?, una iniciativa impulsada per totes dues entitats per a difondre el patrimoni musical de la Comunitat Valenciana, amb un repertori interpretat per la Jove Banda Simfònica de la Federació.

Colomer ha destacat que les societats musicals són considerades en la Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat com «un recurs turístic de primer ordre» i ha incidit en què des de la Generalitat «volem situar la música com a centre del que representa la Comunitat Valenciana, i per això impulsem una aliança amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat».

En aquest sentit, Colomer ha remarcat que des de Turisme «treballem juntament amb la FSMCV per a incorporar a les societats musicals com a fenomen cultural», i ha explicat que aquesta estratègia «suposa rearmar la nostra marca i ens reforça com a destí».

Conveni de 150.000 euros

El secretari autonòmic ha recordat que Turisme col·labora amb la Federació de Societats Musicals a través d’un conveni, i ha anunciat que en el 2023 «s’incrementarà el pressupost, passant de 120.000 a 150.000 euros».

El disc conté 12 corts, amb un repertori format per temes tan emblemàtics com La flor del taronger, Paquito el Xocolater, València, Rotllo i canya, Amparito Roca, Chimo i El faller. Les peces han sigut interpretades per la Jove Banda Simfònica, sota la batuta del seu director titular durant la temporada 2020-2021, Rafa García Vidal.

La presidenta de la FSMCV ha assenyalat que el projecte «naix per a tindre continuïtat, perquè més enllà dels títols més reconeguts que integra aquest primer disc, volem generar una col·lecció que mostre dues coses: un tresor musical inabastable i l’excel·lència dels nostres músics».

‘Terra de Música’

El projecte discogràfic forma part d’una estratègia desenvolupada per la FSMCV i Turisme Comunitat Valenciana per a reforçar-la com a destí cultural a través de la marca Terra de Música. Dins d’aquesta línia es troba el segell Músics amb Denominació d’Origen, que vol identificar i visibilitzar el talent musical que exporten les societats musicals de tota la Comunitat.

Promoció en fires internacionals amb un estand propi

La marca ‘Terra de Música’ implica una tasca de promoció en fires internacionals especialitzades en turisme, on les societats musicals han comptat els últims exercicis amb un espai propi. Així ha sigut en Fitur o en The Midwest Clinic de Chicago, una de les convencions musicals més importants del món. En els últims anys s’han dut a terme diferents campanyes que han relacionat la música amb altres atractius com la gastronomia.