M Clan confirma la seua assistència a la tercera edició del festival Míticos a Castelló, el pròxim 30 de setembre. Amb aquesta confirmació l’organització completa el seu cartell d’artistes nacionals, encara que no descarta la incorporació d’algun més endavant.

Míticos Festival posa tota la carn a la graella i després de la seua reeixida gira en duo acústic, en aquesta ocasió, la banda murciana liderada per Carlos Tarque i Ricardo Ruipérez, recupera la seua banda per a interpretar en format elèctric els grans èxits i serà en el major festival de Castelló, Míticos Festival.

El pròxim 30 de setembre el públic podrà gaudir de Tarque i la seua banda al complet i serà una de les poques oportunitats per a fer-ho. Així tindran la possibilitat de viure en directe amb la banda els seus grans èxits com Carolina, Maggie despierta, Llamando a la luna, Quédate a dormir, Sopa fría i tants altres que vam poder gaudir als 90. Amb aquest cartell i l’ambient de Míticos Festival la festa està garantida!

El gran festival remember pop de Castelló comença a prendre forma i tot apunta al fet que tornarà a ser èpic en la seua tercera edició, que tindrà lloc al recinte ferial de la ciutat de Castelló. L’organització promet que en les pròximes setmanes tindrem moltes més notícies, amb alguna sorpresa que segur agradarà als milers de seguidors del festival.

Cal recordar que també Mikel Eretxun ha confirmat l’assistència a un festival que reuneix als grups que van fer història als anys 80 i 90. Temes com Intacto, Mañana, Veneno, A un minuto, entre d’altres grans èxits del donostiarra, es converteixen en protagonistes de la seua gira De guardia.

I també es podrà escoltar en Míticos 2023 a Revólver, el primer grup que va ser confirmat, que amb el seu anunciat nou disc Adictos a la euforia ha encetat una nova etapa i gira. El grup, amb una llarga trajectòria, signa cançons tan conegudes com El roce de tu piel, Si es tan solo amor i Mi rendición. És un dels grups més solvents del panorama musical del país, liderat per Carlos Goñi.

Una fita que en 2022 amb artistes com Fangoria, Los Secretos i Loquillo va aconseguir sumar més de 12.000 assistents, que van aprofitar per a viure un dia de festa i música al temps que reunir-se amb amics als que, per circumstàncies de la vida, no poden veure molt sovint.

Te puede interesar: Castellón El periodista José María Arquimbau se convierte en Bacalao Maravillao 2023

Entrades a la venda

Les localitats per a poder disfrutar de la pròxima edició del festival Míticos estan a la venda al portal www.entradasatualcance.com