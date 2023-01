De 'Borgen' a Annie Ernaux: la menopausia en series y libros

Cada vez más series, novelas y ensayos se atreven a romper el tabú de hablar de la menopausia. En los últimos años hemos tenido unos cuantos ejemplos, desde 'Borgen' (Netflix) y 'And just like that...' (HBO Max) hasta 'Nine perfect strangers' (Amazon Prime Video), 'Julia' (HBO Max) y 'Close to me' (Filmin).

AND JUST LIKE THAT... Carrie y sus amigas hablaron sin tapujos sobre sexo y relaciones durante las seis temporadas que duró la mítica ‘Sexo en Nueva York’. Como era de esperar, han seguido haciendo lo propio en su secuela en HBO Max, ‘And just like that...’, pero adaptando los temas a su etapa de madurez. Porque ahora ya no están en la treintena, sino que han pasado de los 50. Uno de los episodios aborda abiertamente la menopausia a través del personaje de Charlotte, que se encuentra bastante perdida con sus cambios hormonales. La escena en la que sus amigas se apremian a taparla porque le ha venido la regla cuando ya no la esperaba no tiene desperdicio. Disponible en HBO Max. JULIA Julia Child revolucionó la cocina estadounidense con su programa ‘The French chef’. Pero antes de que triunfara en televisión se enfrentó a las reticencias de productores y directivos que no veían futuro a un ‘show’ de gastronomía presentado por una mujer de su edad. Su plan de llevar a la pequeña pantalla lo que había enseñado en su exitoso libro de cocina se fraguó después de cumplir los 50 y empezar a sufrir los primeros síntomas de la menopausia, cuando se dio cuenta de que no tenía un propósito claro en su vida. No se podía imaginar que en esta nueva etapa la fama la esperaba a la vuelta de la esquina. Disponible en HBO Max. 'Close to me' En este poco conocido 'thriller' psicológico, Connie Nielsen (Lucilla de 'Gladiator') es una traductora danesa que pierde los recuerdos de un año tras sufrir una caída fatal. No sabe por qué desconfía de su marido (Christopher Eccleston), quien hace sus esfuerzos para que ella no llegue a entenderlo. La intriga resulta menos novedosa que el retrato poco o nada común de una mujer en plena menopausia: sus sofocos, su falta de deseo sexual o su dificultad para conciliar el sueño. Disponible en Filmin. 'Nine perfect strangers' Uno de los 'nueve perfectos desconocidos' de este perverso 'thriller' es Frances Welty (Melissa McCarthy), autora de novela rosa que no pasa por su mejor momento. Conduce hacia la secta 'new age' capitaneada por Nicole Kidman mientras digiere una estafa económico-emocional, asume el rechazo de su último libro y, por último pero no menos importante, se enfrenta a los sofocos menopáusicos, todavía un cierto tabú (como todo lo relacionado con esta etapa biológica) en las series y películas actuales. Disponible en Prime Video. 'Borgen (cuarta temporada)' Al comienzo de sus últimos episodios (estrenados en Netflix como 'Borgen: Reino, poder y gloria'), la heroína de la política Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) pasa por cambios a muchos niveles: ya no es primera ministra, sino ministra de Exteriores, y en plena cincuentena se enfrenta, además, a la revolución hormonal de la menopausia. Según nos explicó el creador de la serie, Adam Price, la situación de Nyborg "encuentra reflejo en el gran tema detrás de la temporada, el intento del hombre por controlar la naturaleza y sus recursos". Disponible en Netflix. ‘El hombre joven’, de Annie Ernaux (Cabaret Voltaire) Hay un libro de Annie Ernaux para cada momento en la vida de una mujer. El climaterio en su caso, bien cumplidos los 50 años –y sobrellevada con una discutible terapia hormonal- se solapa con una pasión amorosa. El objeto es un muchacho treinta años menor y ella tiene que oír como los compañeros de este le reprochan que esté con una mujer menopáusica. La última novela de la Nobel se publicará a primeros de marzo. ‘Clavícula’, de Marta Sanz (Anagrama) Con este libro autobiográfico Marta Sanz, aparte de facturar una de sus mejores obras, rompe el tabú de la menopausia, apenas explorado en la ficción. Muy atenta a los cambios físicos -ese dolor en la clavícula que quizá tenga un origen psicológico-, la autora realiza una anatomía de sí misma observando su cuerpo en primera instancia pero también se muestra muy atenta a las mutaciones sentimentales y amorosas que ella experimentó.