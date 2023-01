Yunke: «Todo lo que he logrado es gracias al apoyo que me ha dado Castellón»

Un éxito abrumador. Salvador Vicent, conocido como el Mago Yunke (23-8-1975, la Vilavella), ha logrado salir por la puerta grande en Castelló. El espectáculo del tres veces mejor mago del mundo, Hangar 52 Revolution, ha conseguido colgar el cartel de sold out en las 18 funciones que ha realizado en la capital de la Plana. Tras ello, Yunke emprenderá una nueva aventura en València, concretamente estará en la capital del Turia del 9 al 26 de febrero.

Hangar 52 Revolution es un espectáculo único y tan original que solo se puede comparar a los que realizan los grandes profesionales del mundo de la magia y el ilusionismo como David Copperfield, en Las Vegas, Criss Angel o Hans Klok. Se trata de magia de autor y eso es un valor añadido que ha hecho disfrutar a los castellonenses, concretamente a 15.000, que son las entradas que ha vendido durante las tres semanas.

«Poder estar en Castellón, en mi casa, ha sido cada día emotivo. En el escenario me he emocionado de verdad en muchas ocasiones y he tenido que tragar saliva», argumenta Yunke.

Normalmente es usted quien provoca emociones a los espectadores, pero ¿qué sensaciones y qué valoración realiza de esta nueva gira por Castelló?

No puedo estar más agradecido. Durante el show, cada número parece que sea el cierre del espectáculo por la intensidad y número de aplausos. Es un cariño bestial el que me da la provincia de Castellón, que ya desde mis inicios me dio y he sentido, pero ahora es más marcado y notorio.

Estoy encantado. Actuar aquí me toca el corazoncito. Estoy muy agradecido porque al final si yo he conseguido salir fuera de España y dedicarme al mundo de la magia es gracias a que todos los pueblos de la provincia me han contratado. He trabajado en tantos municipios de Castellón, desde mis comienzos, que sin el apoyo de estas localidades yo no hubiera podido nunca dedicarme a la magia ni tener la experiencia para volver aquí de esta forma. Es por ello que con este espectáculo hemos tratado de devolver a Castellón todo el cariño que me ha dado y la gratitud de tantos años.

¿Qué y quién hay detrás de todo lo que rodea al espectáculo Hangar 52 Revolution?

Lo más importante: muchísimos años dedicados a la magia. El show cuenta con números que ya construí cuando tenía 16 años. En Hangar 52 Revolution están todos los conocimientos de una vida profesional de 30 años, transformados y adaptados a los nuevos tiempos.

Evidentemente estoy rodeado de un equipo de profesionales muy bueno. Mi hermana, Elena, que siempre está ahí; Pedro Volta, que ha estado construyendo este espectáculo conmigo; también quiero destacar a Manu, un chico de Almassora que lleva 17 años trabajando conmigo como técnico. Al final hay gente muy importante trabajando aquí, y hemos logrado que el equipo se convierta en una familia. Todos son piezas importantes, desde el técnico que te ilumina cuando sales al escenario a la persona que limpia las gradas para que el espectador cuando vaya esté todo en condiciones.

Y ahora toca otra plaza importante: València. ¿Qué podemos decirle a esas personas que todavía no han visto el ‘show’? y ¿qué se van a encontrar allí?

Van a poder ver algo muy novedoso. Creo que hemos inventado un formato nuevo, con mucho impacto, y estoy seguro que no se imaginan lo que se van a encontrar. Todo el que viene se va con una sensación muy buena. Conseguimos mejorar las expectativas que la gente trae antes de ver la función. El resultado es muy potente. Por eso estoy tan satisfecho y convencido de que los espectadores van a salir fascinados.

Tras visitar la capital del Turia, ¿cuál es la hoja de ruta en 2023?

Después de València vamos a aparcar Hangar 52 Revolution y retomamos otra gira, Origen. Este show ya lo teníamos contratado en 60 ciudades hace tres años, pero la llegada del covid hizo que se bloqueara y es por ello que vamos con ello ahora.

En verano estaremos en el Magic Museum by Yunke, en Peñíscola. Contaremos con la colaboración de Jorge Blas y Jandro, así como otros magos de primera línea. En septiembre viajaremos a Bilbao para actuar cuatro días en el Teatro Euskalduna, con una capacidad de 1.800 personas. Para finalizar el año saldremos de gira fuera de España, aunque aún estamos a la espera de concretar las ciudades, ya que, por suerte, hemos recibido muchas ofertas.

La capacidad de emocionar y generar un impacto visual en el espectador es muy importante en el mundo de la magia y el ilusionismo. ¿Cómo lo consigue?

Cuando nosotros hacemos el guion no pensamos en que la gente se emocione. Hacemos la historia y ella por sí sola te lleva a esto. Contamos nuestra historia personal, que al final se traduce en emoción, pero la función también tiene juegos de tensión, de ritmo, otros simpáticos, hay cosas incomprensibles, que no tienen explicación incluso para magos. Y sorprender a un mago profesional tiene mucho valor.

Sin duda, para emocionar al espectador hay que tener mucha verdad. La verdad es la que trasciende. Si no hay verdad en lo que haces y eres un actor que te han entrenado para emocionar, eso es más complicado. Si lo que tú transmites, lo cuentas desde tu interior y lo único que haces es trasladar tu experiencia personal al público, consigues esas emociones. Luego está la parte artística, que sí se puede entrenar y mejorar, pero creo que todo el mundo puede hacer magia, pero pocos pueden emocionar.

Por último, en esta era digitalizada, ¿cómo ha sido la introducción de las nuevas tecnologías en el campo de la magia?

Lo que han provocado es dotar al espectáculo de modernidad. Aunque soy partidario de hacer las cosas tangibles, que se puedan ver. Es por ello que mi show tiene un carácter más vintage, que no cosas muy futuristas, que pueden desvirtuar la función. Es verdad que son necesarias, porque los audiovisuales son la nueva generación y potencian, pero la gente paga por ver algo en vivo y directo.