El Cicle de Cinema en Versió Original de Benicàssim donarà principi este divendres 3 de febrer i projectarà filmografia en versió original en el Teatre Franesc Tàrrega al llarg dels quatre caps de setmana del mes durant tot el mes de febrer. Aquesta iniciativa impulsada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Benicàssim, comptarà amb projeccions de films actuals i de diferents nacionalitats aixi com la projecció del documental Fire of Love.

La cartellera proposada per l’àrea de Cultura durant cada cap de setmana, projectarà les pel•lícules en versió original subtitulada al castellà els divendres i els diumenges, reservant la passada dels dissabtes a la versió doblegada a l’espanyol.

Els caps de setmana de febrer a Benicàssim sonaran en versió original amb Close, The Menu, eo i el documental `The Fire of Love en cartellera, ha destacat l’alcaldessa de Benicàssim, Susana Marqués.

Els títols

En el primer cap de setmana de febrer es podrà veure el drama belga Close, gran premi del jurat en el Festival de Cannes de 2022, no recomanada per a menors de 12 anys. L’11 de febrer, comptaran amb el drama polonés eo, no recomanada per a menors de 16 anys i premi del jurat en el Festival de Cannes de 2022. El documental americà Fire of love estarà en el Tárrega el cap de setmana del 17 de febrer, i acabarà el mes amb la projecció de la comèdia americana per a majors de 16 anys, The Menu.

L’agenda cultural es completa amb l’obra de teatre M.A.R. el diumenge 26 de febrer. És una obra premiada amb el guardó Drac d’or del jurat a la millor dramatúrgia. La representació podria definir-se com una peça escènica d’autor.

En aquest cas, d’autora; Andrea Díaz Reboredo (artista plàstica i escènica, directora del grup d’investigació Investro) que compta amb la ajudantía de Xavier Bobés Solà (director, manipulador i creador escènic, director de la companyia Playground) i del violoncel•lista Dani León en escena. També conforma aquest equip Pablo Reboredo que, juntament amb Andrea, ha dissenyat i construït molts dels objectes que conformen la gran instal•lació que suposa M.A.R, una peça de teatre d’objectes que explora la manipulació objectual a través d’un treball coreogràfic del cos amb els materials de treball; objectes tots ells reunits entorn de la construcció d’un espai en concret; una llar.

Agenda infantil

D’altra banda, l’agenda cultural infantil se suma amb la projecció de la pel•lícula de dibuixos animats El xicotet Nicolás, nominada a millor pel•lícula europea d’animació en els Premis del Cinema Europeu 2022.

El film d’animació francés per a tots els públics estarà en el Teatre Francesc Tàrrega el dissabte 11 i el diumenge 12 de febrer. A més, el diumenge 19 de febrer, hi haurà una obra de teatre per a xiquets d’entre 2 i 5 anys (sempre acompanyats d’un adult) de l’obra Finestres, que ha merescut el premi Feten a millor espectacle per a la primera infància.