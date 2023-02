El Festival Jazz a Castelló creix. La regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló ha programat la 31ª edició de la cita, que es celebrarà del 6 al 27 de febrer, posicionant la ciutat en les grans gires del jazz internacional amb la presència del pianista nord-americà guardonat amb un Grammy Brad Mehldau com a cap de cartell, en una col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura (IVC) per quart any consecutiu.

Al seu costat, el cicle comptarà amb la presència d’altres grans figures estatals com el saxofonista Perico Sambeat i el trompetista David Pastor, que protagonitzaran dos concerts únics juntament amb la Banda Municipal i l’Orquestra Simfònica de Castelló, respectivament. En total, seran 10 concerts i una pel·lícula a l’Auditori de Castelló, el Teatre del Raval i el Reial Casino Antic.

Consolidat

La regidora de Cultura, Verònica Ruiz, va ressaltar «la consolidació del festival, amb una programació que creix no només amb més concerts, sinó que aquest 2023 fa un nou salt qualitatiu amb propostes de molt alt nivell tant internacionals, estatals com de Castelló, sumant sinergies amb l’IVC, i amb entrades a l’abast de tota la ciutadania». El director de l’IVC a Castelló, Alfons Ribes, per la seua part, va destacar «la importància de la col·laboració interinstitucional per créixer i per portar a la ciutat primeres figures del jazz internacional de gira per tot el món i iniciatives exclusives per a Castelló i el festival».

El pianista i cantant premiat amb un Grammy Brad Mehldau actuarà a la sala simfònica de l’Auditori de Castelló dissabte 25 de febrer, en un format trio acompanyat per Larry Grenadier al contrabaix i Jeff Ballard a la bateria, que també portarà a Madrid i ciutats de Suïssa, França, Itàlia i Països Baixos, en una gira on l’estatunidenc presentarà les seues noves composicions que exploren diferents llenguatges del jazz, creuats amb el pop contemporani.

A aquest concert, que encapçala el cartell del Jazz a Castelló, se sumen dos sessions especials.

La primera unirà l’art del prestigiós saxofonista Perico Sambeat a la Banda Municipal de Castelló, dimarts 21 de febrer al Teatre del Raval, en una aposta per un repertori que repassarà els clàssics de grans com Glenn Miller, Louis Orima o Duke Ellington, entre altres.

L’IVC, per la seua part, suma el divendres 24 de gener el concert del Symphonic Jazz Sketches, amb David Pastor a la trompeta solista acompanyat de Francesc Capella al piano, Tom Warbuton al contrabaix i Anton Jarl a la bateria, sota la direcció de Miguel Ángel Navarro i juntament amb l’Orquestra Simfònica de Castelló.

Febrer

Febrer serà el mes del jazz a Castelló. La programació començarà al Reial Casino Antic, amb quatre actuacions emmarcades en Los lunes concierto amb el Bron Trio de Vicent Colonques, Mathew Baker i Tico Porcar al piano, contrabaix i bateria, el dia 6; l’estrena a Castelló de la Beethoven Fantasy del trombonista de l’Alcora Víctor Colomer que posaran sobre l’escenari Carlos Medina, Jesús Gallardo i Diego Barberà en format trio de guitarra, bateria i contrabaix el 13; i les Notes de pas del Panchi Vivó Quartet, on el guitarrista estarà acompanyat per Jesús Gimeno, Rober Molina i Toni Porcar el dia 20. Tancarà el cicle els estàndards i bossa del CT3 Quartet amb Adrián Magraner, Ismael Bahamane, Manel Martínez i Yago Sanz el dilluns 27.

El Teatre del Raval acollirà les sessions del Arantxa Domínguez i Ricardo Belda Sextet el 23 de febrer, i el 26, les Dómisol Sisters i el seu swing tancaran el festival.