Com millor sap expressar-se és amb una guitarra entre les mans. La comunicació per a Ana María Archilés, professora i concertista d’Almassora, és perfecta entre cordes i acordes, però ahir, en Alacant, li va tocar aparcar l’instrument i parlar en públic per tal d’agrair un dels III Premis a la Creació PRECREA que concedeixen les cinc universitats públiques valencianes, en concret, el Matilde Salvador de Música que li va atorgar la Universitat Jaume I.

Hores abans de viatjar fins a la capital alacantina, Archilés confessava sentir-se «més nerviosa que quan he de fer un concert». Possiblement, perquè s’imaginava a si mateixa fora del seu element, però li pertocava. Perquè com argumenten des de l’organització d’aquests guardons, el que es pretén amb ells és reconéixer «la meritòria tasca, qualitat de les obres i significació a l’excel·lència i la innovació de la vida cultural i artística valenciana», una definició que encaixa com un guant en el perfil professional i artístic de l’almassorina, que ha portat el nom de la província i la seua guitarra per escenaris de mig món. Archilés va compartir protagonisme en el Saló d’Actes de la Facultat d’Educació d’Alacant amb quatre guardonats més, Antoni Tordera, premi Carles Santos d’Arts Escèniques (Universitat de València);Marina Segarra, el José Maria Yturralde de Disseny i Creativitat Tecnològica (Universitat Politècnica de València);Vicent Alonso i Cantalina, el Isabel-Clara Simó de Creació Literària (Universitat d’Alacant) i María Teresa Beguiristain, el Juana Francés d’Arts Plàstiques i Visuals (Universitat Miguel Hernández d’Elx). Per a la guitarrista de Castelló, totes les distincions són significatives, però rebre una que porta el nom de Matilde Salvador adquireix per a ella una rellevància personal, donat que la va conéixer. Agraïment «Fa molts anys ja, una doctora d’Almassora a la qual també vaig tindre el plaer de conéixer, Margarita Serra, una gran melòmana amiga íntima de Matilde Salvador, la va convidar a assistir a un concert meu en Vila-real», relata Archilés. En eixir, la compositora, «una dona temperamental i amb molt de caràcter, em va dir enèrgica:toca ben fort, la guitarra s’ha de tocar fort». Una frase que ha guardat en la memòria, com una altra que es recull en un llibre amb les seues memòries en la qual deia:«Jo soc molt tímida i ho sé dissimular». Això va fer Ana Maria ahir, dissimular el nerviosisme i gaudir del merescut moment.