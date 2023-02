L’Auditori de Castelló acollirà els concerts de Margarita Escarpa, els japonesos Spain Guitar Festa i el recital de Pablo Sainz Villegas amb ADDA Simfònica dirigida per Josep Vicent. Aquests recitals són els que l’Institut Valencià de Cultura, en col·laboració de la Fundació Manuel Babiloni, ha anunciat per al II Cicle de Concerts de Guitarra Manuel Babiloni, per retre homenatge al gran guitarrista castellonenc que va faltar al 2005.

Actuació internacional El delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha assenyalat «la importància de donar valor a músics de les nostres comarques i que siguen reconeguts per la societat que els van veure nàixer. A més, Babiloni va portar el nom de Castelló arreu del món». A més a més, Ribes ha destacat «la gran qualitat dels concerts amb músics de gran reputació internacional que referma la nostra aposta per engrandir aquest cicle». Al temps, ha recordat: «Hem pogut recuperar un dels recitals previst l’any 2021, però que per culpa de les restriccions de la pandèmia no es va poder fer, ja que els músics no podien eixir del seu país. Estem parlant dels japonesos Spain Guitar Festa. Un país, el Japó, on Babiloni va obtindre un important ressò». Un cicle de prestigi La presidenta de la Fundació Manuel Babiloni, Marta Tirado, ha agraït a l’IVC «posar en marxa aquesta iniciativa que dona valor a la figura de Babiloni i el seu prestigi. Gràcies a la gran qualitat dels intèrprets que participen fa que Castelló es convertisca, una vegada més, en un punt de referència de la guitarra clàssica». L'agenda: qui i quan El primer dels concerts del cicle tindrà lloc el dijous 9 de febrer, a les 19.30 hores, a l’Auditori de Castelló, amb una de les guitarristes més rellevants de l’actualitat, Margarita Escarpa, amb premis com el prestigiós The 20th Solo Guitar Competition Internacional de la Guitar Foundation of America. Interpretarà peces de Tárrega, Piazzolla, Falla o Villalba Filho, entre d’altres. El cicle continuarà ja el dimecres 8 de març amb el concert del grup japonés Spain Guitar Festa. El quintet de guitarristes japonesos el formen: Shinji Ikeda, Mariko Tsubokawa, Masatomo Tomikawa, Takayuki Azuma i Shinichi Iwasaki. Es van unir al 2015 i organitzen cursos d’interpretació de la guitarra espanyola per acostar-la als estudiants japonesos. Interpretaran peces de Manuel de Falla, Enrique Granados o Federico Chueca. El recital que tancarà el cicle el diumenge 30 d’abril és l’orquestra ADDA Simfònica (de l’Auditori de la Diputació d’Alacant), dirigida per Josep Vicent, i que comptarà amb el reconegut guitarrista Pablo Sainz Villegas, referent de la guitarra simfònica actual i que toca amb la filharmònica de Los Angeles, Boston, San Francisco o Toronto. Interpretaran Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo; i Simfonia 5 en mi menor, op. 64, de P. I. Txaikovski. Les entrades es poden adquirir en la web taquilla.ivc.gva.es.