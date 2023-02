Prop de 200 músics i cantants omplin aquest dissabte l’Auditori de Castelló. Serà al concert (19.30 hores) de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana i el Cor de la Generalitat amb la Simfonia núm.2 de Mahler.

La cita, organitzada per Cultura de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), preveu penjar el cartell de no hi ha localitats: «El ritme de venda d’entrades ens assegura pràcticament un ple absolut, i això ens complau enormement», va destacar aquest divendres el delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, qui va afegir que «viurem un dels grans moments musicals d’aquest trimestre amb prop de 200 músics i cantants a l’escenari de l’Auditori de Castelló amb la interpretació d’una de les grans obres de Mahler».

L’Auditori de Castelló es prepara així per a rebre el segon dels concerts de l’Orquestra de la Comunitat Valenciana d’aquest trimestre inclòs en l’abonament d’hivern, esta vegada acompanyada pel Cor de la Generalitat. Tancarà la seua presència a Castelló aquest trimestre el pròxim 25 de març, sota la direcció d’Antonello Manacorda i un programa format per peces de Debussy i Berlioz.

Per al públic familiar

La programació de l’Auditori continua al llarg del cap de setmana amb la proposta familiar d’Aupa Strings, amb l’espectacle String Jukebox. Aquest diumenge, 12 de febrer, a les 18 hores tindrà lloc aquest espectacle de teatre i música clàssica amb violí, viola i violoncel, però que també és rock, funk, jazz, reggae, humor, espontaneïtat, improvisació, percussió amb el cos i poesies rapejades sobre una base de barroc i hip-hop.

Les entrades per als dos concerts d’aquest cap de setmana es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’IVC (taquilla.ivc.gva.es/janto/).