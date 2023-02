La tercera edició de Concerts del Pinar tindrà lloc al Grau de Castelló els propers 20, 21 i 22 de juliol. Aquesta vegada el festival punk-rock descobreix la totalitat del seu cartell encapçalat per Soziedad Alkoholika El Drogas, dins del quaranta aniversari de Barricada, amb quasi tots els membres de la seua banda i el seu repertori original. Així mateix, també protagonitzaran la tercera edició de Concerts del Pinar grups mítics del punk rock estatal com Boikot, Segismundo Toxicomano o Josetxu Piperrak, entre molts d’altres. Cal destacar també la presència dels anglesos Sham 69, mítica banda de punk dels anys 70. A partir d’avui els abonaments estaran disponibles per temps limitat a un preu especial de 40 €.

Per altra banda, se segueix apostant fermament per la cultura pròpia, amb grups locals com ara Bandits, Ni Por Favor ni Ostias, Malos Vicios, Aina Palmer, The Dance Crashers o Apologia.

Dues festes de presentació

Es preveuen dues festes de presentació. Aquest dissabte 18 de febrer tindrà lloc la primera al Terra amb l’actuació de Malos Vicios telonejats per ÈÚ!, on es sortejaran quatre abonaments dobles. La segona festa tindrà lloc el 14 d’abril a Salatal Club, amb Juantxo Skalari & La Rude Band, antic fundador del grup Skalariak i amb els DJ’s locals Youthical Vybz. Com a novetat, s’incorpora un punt violeta en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló.