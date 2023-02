Música en abundància i bon ambient són els ingredients de la nova proposta de l'Ajuntament de Borriana en la programació de les festes patronals, amb el festival Festa a Sant Blai previst per als dies 17 (divendres) i 18 de febrer (dissabte).

El nou esdeveniment musical, amb entrada lliure i gratuïta, se celebrarà en una carpa que el consistori instal·larà en el pàrquing de la Terrassa Payà i comptarà amb les actuacions de grups i solistes musicals valencians i locals com ara Generació Z, Destrangis tributo a Estopa, Dj Lowline, Sinbikini, Bombai i els Djs Font i Carles Carbonell.

L'espectacle musical arrancarà el divendres a partir de les 19 h i seguirà el dissabte a partir de les 18h, amb concerts gratuïts en l'escenari que s'instal·larà en la Terrassa Payà, on tindran lloc totes les actuacions i on hi haurà zona de barra.

Grups de la 'terreta'

La regidora de Festes, Lluïsa Monferrer, ha assegurat que l'objectiu no és un altre que dinamitzar les festes i revaloritzar la música que es fa a nivell local i de Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa, ha manifestat, suposa “una aposta per a oferir més proposades d'oci i cultura” i, per això, ha afirmat, “quan vam començar a elaborar el programa de festes de Sant Blai, des del primer moment vam considerar l'ampliació d'actes per a donar una oferta més àmplia en la nostra programació d'oci”.

Programa