Morella recorda al periodista Josep Martí Gómez amb unes jornades

L’intercanvi d’opinions i experiències serà la part central de les jornades que acollirà Morella aquest proper dissabte 18 i el diumenge 19 de febrer per recordar la trajectòria professional i personal del periodista Josep Martí Gómez. Aquestes jornades estan organitzades per Comunicacions dels Ports, l’Associació Amics de la Ràdio de Morella i l’Ajuntament de Morella. Busquen reunir a la ciutat, on va nàixer el periodista, a les persones que han format part d’eixa gran xarxa d’amics i amigues d’este mestre de periodistes, des de l’àmbit del periodisme, fins al de la política, l’economia, la justícia o el de la societat.

Agenda

D’aquesta manera, el dissabte serà l’acte principal amb les taules de diàleg al Teatre Municipal, a les 17.30 hores. A la nit, hi ha prevista l’actuació de la Morella Blues Band a El Pub i, el diumenge, una visita guiada a la Morella de Josep Martí Gómez.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, va destacar que «serà un homenatge molt especial perquè Josep Martí Gómez va ser una gran persona» i va afegir que «és un plaer acollir el seu rencontre a la nostra ciutat per tot el que ens ha aportat». L’edil també va voler convidar «a acudir a estes interessants jornades i les activitats programades durant el cap de setmana del 18 i 19 de febrer».

Tres taules de diàleg

Així, s’han disposat tres taules de diàleg en les que participaran les companyes i companys que van compartir treball i vida amb Josep. La primera té el nom de Mestre de periodistes. Encara que Martí Gómez es va diplomar en magisteri i en va exercir algun temps, prompte va saber que la seua gran passió estava en el periodisme. Es va iniciar en el periodisme com a corrector en el Diari de Barcelona. Després de dos anys d’aprenentatge, va acceptar un contracte en Mediterráneo. En 1970, a través de Josep Maria Huertas, ho contracta El Correu Català. Tenia un olfacte periodístic i una capacitat extraordinària per a buscar personatges i històries que no eren les habituals.

Sis periodistes que el van conéixer conversaran sobre les aportacions de Josep al periodisme actual i com va aconseguir conquerir a diverses generacions. Participaran Josep Ramoneda, la directora de continguts de la Cadena SER, Monserrat Domínguez; Enric González, de El País; Lourdes Lancho, la subdirectora del programa A vivir que son dos días, i els periodistes Roger Jiménez i Bru Rovira.

Justícia social

Encara que la seua mirada periodística era molt ampla, anava omplint la motxilla de preocupacions per les persones desafavorides per la injustícia social. Per a profunditzar sobre el seu compromís en aquest àmbit s’ha creat la taula Periodisme i justícia social. En aquesta dialogaran l’exministra de Justícia i actual fiscal, Dolores Delgado; el magistrat emèrit del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín; el president del Consell Econòmic i Social d’Espanya, Antón Costas; el catedràtic de Dret Constitucional Marc Carrillo; l’assessor general del Cercle d’Economia, Jordi Alberic; i l’advocat Mateo Seguí.

Totes i tots qui van conéixer a Josep Martí Gómez solen destacar que era una persona de poques paraules, però de molta escolta. Periòdicament, es produïen reunions on portar informació i opinió. A estos encontres se’ls va cridar La lamentable i serà la tercera taula de diàleg. Periodistes imprescindibles com Eugenio Madueño, Gonçal Évole, Pepe Encinas, Mª Eugenia Ibáñez, Beatriz Nogal i, l’escriptor i pedagog, Fabricio Caivano, lamentaran, o no, l’exercici del periodisme.