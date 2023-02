El directe de Café Quijano arriba al Teatre Payà de Burriana amb Manhattan Tour 2023, la gira de presentació del seu últim disc, aquest dissabte 18 de febrer, a les 21.00 hores, una aposta musical dins de la programació de les festes patronals de Sant Blai. El regidor de Cultura, Vicent Granel, ha destacat que «és una gran oportunitat tindre aquesta proposta musical prop de casa i, sobretot, una gran ocasió de gaudir-la al nostre teatre».

Café Quijano continuen tenint un alt reconeixement global per part de la indústria musical i una lleialtat indestructible del gran públic. De gira per tot el país, ara presenten el seu nou disc, Manhattan, que el març passat va arribar al número 1 en vendes físiques pocs dies després de l’aparició en les botigues. Es tracta d’un disc amb un so, unes composicions i unes lletres que són inequívocament Quijano. Per a gravar-lo, el grup ha tornat a Los Ángeles, on van gravar l’icònic La Taverna de Buda, ara fa vint anys, per a comptar amb els mateixos músics en qui ja van treballar. La Jamaicana, Ven a ver amanecer, Manhattan o Ayer se fue són els nous hits.

Primer single

El primer single d’aquest àlbum és La Jamaicana, una història d’amor, o no, contada amb el llenguatge peculiar que caracteritza totes les composicions del grup. A Burriana repasaran també els seus grans éxits. Les últimes localitats es poden adquirir en la web www.giglon.com o en taquilla una hora abans.

Manolo, Óscar i Raúl Quijano es van fer coneguts internacionalment en els inicis del nou mil·lenni amb Lola. Han estat nominats repetidament tant al premi Grammy com al Latin Grammy i han compartit escenari o col·laborat amb artistes de la talla de Santana, Black Eye Peas, Herbie Hancock, Mandó, Joaquín Sabina, Armando Manzanero i Celine Dion, entre d’altres. L’any 2012 van començar l’enregistrament de la trilogia de boleros Orígenes.