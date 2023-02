Farruquito, listo para mostrar su esencia en Castellón: «El flamenco ha sido, es y será mi filosofía y estilo de vida»

El baile flamenco en su estado más puro. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, visita este sábado, 18 de febrero, el Auditori de Castelló para la puesta en escena de su espectáculo Íntimo (19.30 horas, apertura de puertas a las 18.30 horas). Un montaje de 75 minutos de duración, con una sorprendente coreografía que relata los orígenes y la historia del flamenco. Acompañarán al maestro y Capitán sevillano, en el cante, Mari Vizárraga, Ezequiel Montoya Chanito e Ismael de la Rosa Bola; a la guitarra, despuntará Manuel Valencia; percusión, Paco Vega; e iluminación, Luis Cascón.

--¿Ha cambiado su concepción de la danza con los años? ¿Qué sentimientos le despierta hoy en día, siente el baile de una forma diferente con el paso del tiempo?

--Pues sí. Se vive muy diferente. Por lo tanto, se siente diferente. Por un lado está bien porque hemos evolucionado, pero estaría bien tener siempre presente las bases y los orígenes.

--¿Cuál es su coreografía preferida de este espectáculo?

--Pues no lo sé. Por que a veces me siento más identificado con una u otra pero dependiendo del momento. Todo puede cambiar según el estado de ánimo. Además, hay que añadirle también el estado de ánimo de los que me acompañan dentro y fuera del escenario, porque todo cuenta.

--En ‘Íntimo’ da un repaso a la esencia y la historia del flamenco. ¿Qué significa para usted el flamenco en estos momentos?

--Para mí el flamenco siempre ha sido, es y será parte de lo que soy . Mi filosofía y estilo de vida. Aparte, es mi profesión y mi sustento, o sea que podría decir que es más de la mitad de mi ser, en resumen.

--¿Nos puede avanzar una parte o lo más destacado del repertorio musical que acompañará a sus coreografías? ¿Qué temas van a interpretar los cantaores y músicos que le acompañan?

--Pues me acompañan Mari Vizárraga, Ezequiel Montoya e Ismael Fernández al cante, Manuel Valencia a la guitarra y Paco Vega a la percusión. Todos y cada uno de ellos son muy importantes puesto que además de conocer bien mis coreografías conocen bien mi persona y por lo tanto mi improvisación. Y esto no sería posible sin que ellos también tuvieran una formación flamenca de cuna .

--¿Qué es lo más sorprendente de su nueva función?

--Bueno, yo jamás podré decir que mi nueva función es sorprendente. Pero sí puedo animar a la gente a verla puesto que una actuación de flamenco es una experiencia única, por todo lo que pasa por inspiración y nace y muere en el mismo instante.

--¿Conoce Castellón, tiene algún vínculo con la provincia o alguna vez la ha visitado por turismo?

--He estado varias veces aunque conozco poco la ciudad. Pero me quedo con el cariño con el que me han tratado cada vez que he ido a bailar. Se nota una afición y sensibilidad hacia el flamenco.

--¿Qué mensaje le daría al público de Castellón que va a verle?

Pues les agradecería a todo el público que ha venido siempre a verme y animaría a los que no a que vinieran, puesto que vamos dispuestos a entregar el corazón a través de un maravilloso arte como es el flamenco .

--¿Cuál es el próximo destino de su gira? Ha actuado en EEUU, justo donde debutó, en Nueva York, en 1987, de la mano de su abuelo Farruco, con ‘Flamenco Puro’.

Sí, hace poco llegamos de EEUU de una gira maravillosa, y ahora preparamos la próxima, de la que espero que pronto podamos anunciar fechas concretas.