Pablo Alborán completará el cartel de SOM Festival Castelló 2023. La nueva gira del artista malagueño, La Cuarta Hoja', tendrá parada en el Real Club Náutico de Castellón el domingo 6 de agosto.

Hace apenas dos meses veía la luz La Cuarta Hoja, el nuevo y esperado álbum del artista. Tan solo días después su primer single, Carretera y Manta' se consagraba como un éxito rotundo al convertirse en uno de los temas más radiados y escuchados en las plataformas digitales.

Se trata de un trabajo profundamente positivo para el que el cantautor malagueño ha contado con colaboraciones de la talla de María Becerra, Carín León, Ana Mena, Leo Rizzi, Aitana y Álvaro de Luna.

En propias palabras de Pablo Alborán, "este disco es para disfrutarlo y cantarlo a pleno pulmón. Este último año he vivido cosas increíbles. He podido estar de nuevo cerca de la gente, en una gira maravillosa que me ha inspirado y me ha motivado. He viajado mucho por trabajo y por placer también, y he vuelto con la maleta llena de canciones".

"Es un disco positivo que habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay, de que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos. Y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa pero puede serlo dependiendo del cristal con el que se mire. Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas. Tú eres la cuarta hoja", ha añadido.

Además de Pablo Alborán, que actuará el domingo 6 de agosto, SOM Festival Castelló contará con Dellafuente, Raphael, Antonio Orozco, Sofia Ellar, Ara Malikian, Souvenir Retro Fest, Nacha Pop, OBK, Seguridad Social, Rafa Sanchez de La Unión y El Comandante Lara.

SOM se consolida de esta forma como uno de los motores turísticos y económico más importantes de la ciudad. Las entradas para asistir a SOM ya están a la venta a través de su página web www.somfestival.es