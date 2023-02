El lienzo musical de la 28ª edición del Festival Internacional Reggae Rototom Sunsplash, que se celebrará en Benicàssim, del 16 al 22 de agosto de 2023, empieza a cobrar vida. Más de 40 nombres inauguran un cartel que plasma, una vez más, el idiosincrático recorrido que cada año traza la macro cita cultural por la escena reggae planetaria y el amplio abanico sonoro al que da voz. Figuras consagradas conviviendo con artistas y proyectos emergentes. Regresos esperados junto a primeras veces expectantes. Así esculpe Rototom su versátil propuesta para llenar de música, y cultura, el próximo verano.

40 nombres perfilan el primer anuncio artístico del Festival Internacional Reggae, que abren figuras como Barrington Levy, Capleton o el recién premiado con un Grammy Kabaka Pyramid; junto a Junior Marvin, Don Carlos o los legendarios Steel Pulse desde Reino Unido

Zoo, la banda española del momento, constata un peso más que notable de la escena estatal en el cartel, con las también valencianas La Fúmiga, Nativa o Maluks; los navarros Juantxo Skalary & La Rude Band; o Boom Boom Fighters y Lia Kali desde Cataluña

Todo comienza en Jamaica

El despegue comienza en Jamaica, con nueve propuestas para el Main Stage que abanderan Barrington Levy; Capleton; Kabaka Pyramid; Junior Marvin & The Legendary Wailers; Don Carlos; Anthony B; Lila Iké; Mutabaruka; y el colectivo Inna de Yard; y prosigue por la escena musical africana (Yemi Alade desde Nigeria y el marfileño Tiken Jah Fakoly) y europea. Aquí, en esta última, emerge el fenómeno Zoo, la banda de Gandia (Valencia) que está revolucionando los escenarios con su rap irreverente de letras en valenciano. Se unen desde Reino Unido los legendarios Steel Pulse, y L’Entourloop y Biga Ranx desde Francia. Por su parte, Lion Stage, con el esperado Dub Fx desde Australia, esculpe su primer anuncio artístico con un pleno al quince en estrenos.

Con sello de la 'terreta' y nacional

El peso de la escena estatal es más que notable: de las valencianas La Fúmiga, Nativa o Maluks, a los navarros Juantxo Skalary & La Rude Band; Boom Boom Fighters desde Cataluña o la española albanesa Lia Kali. Este cartel emergente para el Lion Stage incorpora también a la banda de reggae referente en Túnez Gultrah Sound System o a Geo con The Upright Ones (siguiendo la estela de su padre, Don Carlos), desde Jamaica. La cantante Lady Lykez o Freddie Krueger lideran esta primera inmersión en la Dancehall, mientras la Dub Academy suma, entre otros y desde Reino Unido, a Scientist Sound & Friends y Channel One.

Diversidad de géneros

Con todo, el despegue musical del Rototom Sunsplash 2023 empieza, y lo hace explorando la diversidad de géneros que orbitan en torno al reggae y sumando kilómetros al viaje planetario que acerca año tras año el festival.

Así, uno de los primeros trazos sonoros para este lienzo musical llega con Barrington Levy, uno de los vocalistas jamaicanos más reconocidos de todos los tiempos, creador de éxitos tanto en reggae como dancehall. Precisamente sobre el dancehall más actual, pero en una simbiosis perfecta con el roots reggae, irrumpirá en esta edición el también jamaicano Capleton junto a The Prophecy Band. Sin dejar la isla caribeña, el festival recibe a Kabaka Pyramid, ganador del Grammy Award 2023 como Mejor Álbum de Reggae por ‘The Kalling’, producido por Damian Marley.

Junior Marvin, guitarrista de Bob Marley

El mítico guitarrista de Bob Marley, el jamaicano Junior Marvin, sonará en Rototom junto a The Legendary Wailers. Compartirá escenario con otro de los históricos de la escena reggae de la isla caribeña, el cantante y compositor Don Carlos, ex vocalista de los míticos Black Uhuru; y con el temperamental vocalista rasta Anthony B.

Considerada como una de las artistas más relevantes de la industria musical africana, la reina del afrobeats Yemi Alade se une desde Nigeria al cartel de este 28º aterrizaje en Benicàssim en un ejemplo palpable de esa apertura musical que plasma el certamen, que tendrá en el marfileño Tiken Jah Fakoly otra parada obligada para disfrutar del sonido reggae que vibra en el continente.

La exitosa banda española Zoo

Esta apertura, geográfica y musical, la ratifica también el anuncio de la banda española Zoo, uno de los fenómenos musicales del momento, que se sumerge por primera vez en Rototom Sunsplash con su fusión de rap y música electrónica con ritmos latinos y mediterráneos, y letras en valenciano.

Esperado es el aterrizaje de L’Entourloop, cuyo show el pasado verano en Rototom tuvo que cancelarse por la climatología adversa. El estrecho parentesco del reggae con el hip hop es la brújula sonora del dúo francés, a quienes acompañarán sobre el escenario N’Zeng, Troy Berkley y BlabberMouf.

Desde Francia llega también el cantante, compositor y productor Biga Ranx, un prodigio de la escena reggae (en la que empezó con apenas 13 años) y que proyecta, desde su incuestionable influencia de la cultura jamaicana, un estilo propio que mezcla reggae y hip hop.

Tridente jamaicano de leyenda

Un tridente jamaicano completa el primer ‘round’ de este anuncio artístico inaugural: el que integran la joven cantante Lila Iké, que se une al festival con esa simbiosis de reggae contemporáneo con soul, hip hop y dancehall que canaliza y transmite a través de la atracción gravitatoria de su voz; Mutabaruka junto al británico Mad Professor & The Robotiks; y el mítico colectivo Inna de Yard. Idiosincrático por la unión de leyendas atemporales con la generación joven que promulga, el show de Inna de Yard en Rototom sumará las voces de Steve Newland, Cedric ‘Congo’ Myton, Winston McAnuff, Kiddus I y Keith & Tex.

Escena internacional

Cien por cien innovadora es la propuesta de Lion Stage, repleto de primeras veces, como el estreno en Rototom del australiano Dub FX encarnando un estatus independiente legendario como pocos, esculpido en sus espectáculos callejeros, con los que ha revolucionado el concepto de 'banda de un solo hombre' y la producción tradicional en vivo.

La escena internacional recibe también a Gultrah Sound System, la banda de reggae tunecina por excelencia; a Vandal, cofundador del soundsystem británico Kaotik y referente del reggatek; y a Geo con The Upright Ones, representando a la nueva generación del reggae en Jamaica.

Desde Barcelona irrumpe una de las voces más solicitadas del momento, la de la emergente Lia Kali con su propuesta pop trap, que tras múltiples colaboraciones (Lupita’s Friends, Sofia Gabanna, Santa Salut, Elane, Hard GZ, Denom o Delaossa) prepara para este 2023 su esperado primer álbum en solitario. Joven y catalana es también la banda Boom Boom Fighters & Cookah P, que sigue escalando posiciones con su interesante mezcla de reggae y dancehall.

Panorama nacional

La escena nacional arroja otras confirmaciones de altura como la de la histórica formación navarra de ska Juantxo Skalary & La Rude Band. Potente es la presencia valenciana en el cartel del Rototom Sunsplash 2023, con tres exponentes como son La Fúmiga, con una trayectoria en ascenso que avalan sus letras optimistas y enérgicas, y las formaciones más jóvenes, e igualmente prometedoras, Nativa y Maluks.

Por su parte, la Dancehall estrena este primer anuncio con la británica Lady Lykez, Freddie Krueger desde Jamaica; el sudanés Dynamq; Tasha Rozez Gunz’n Rozez desde Canadá; Pretty Gang Collective (Alemania); y Heavy Hammer y Huntin Sound desde Italia.

La Dub Academy suma hasta la fecha al británico Scientist Sound & Friends ft Joseph Lalibela, Reuben Gondar, Messenger Douglas, Prince Jamo, Ras Nicholas; Channel One; Classic Wonder Veterans ft Solo Banton; Jah Version; y a Raggattack celebrando sus 20 años con Supa Bassie.