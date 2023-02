Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, ha programat per a aquest dissabte, 26 de febrer, a les 19.00 hores, al Teatre Principal de Castelló, l’obra Paraíso Perdido, basada en el poema èpic de John Milton, amb text i dramaturgia d’Helena Tornero i direcció d’Andrés Lima.

Escenografia i adaptació

El delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, va destacar que és «una de les grans peces teatrals de la temporada;aquesta vegada amb el segell de qualitat del Teatre Romea, el Centre Dramàtic Nacional i el Festival Grec. Sens dubte, el Principal està sent escenari de les millors companyies, dramaturgs i direccions, i podem presentar una temporada de de les més completes dels últims anys». De l’obra, Ribes ha assenyalat: «Estem expectants perquè tant l’escenografia com l’adaptació del text i les aportacions de la direcció portaran el públic a una temptació plena d’al·legories».

Vertader heroi

Reivindicat pels romàntics com el vertader heroi, el satanàs de Milton simbolitza el rebel revoltat davant la tirania. Una rebel·lió fracassada que condicionarà el destí de l’home i de la dona. A més a més, aquest Paraíso perdido és tot un homenatge a l’ofici del comediant, tantes vegades demonitzat. L’obra l’interpreten Pere Arquillué, Cristina Plazas, Lucía Juárez, Eva Rubén de Eguía, Elena Tarrats i Laura Font.

Preus de les entrades

Les entrades per a aquesta representació tenen un preu de 3 a 20 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica del IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/). Recordem que es pot obtindre un descompte del 50% gràcies a Entrada i +. Quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o el EACC s'aconsegueix un tiquet que permet comprar, en les taquilles del Teatre Principal o del *Auditori de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50%.

‘As Bestas’ al Palau de Congressos de Peníscola

Cap de setmana de cinema al Palau de Congressos de Peníscola amb la premiada pel·lícula ‘As *Bestas’ de Rodrigo Sorogoyen.

Este dissabte 25 i diumenge 26 de febrer, a les 19.00 h, tindrà lloc la projecció d'aquest film que explica la història d'Antoine i Olga, una parella francesa instal·lada en un llogaret de l'interior de Galícia. Allí porten una vida tranquil·la, encara que la seua convivència amb els pobletans no és tan idíl·lica com desitjarien. Un conflicto amb els seus veïns, els germans Anta, farà créixer la tensió fins a arribar a un punt de no retorn.

Les entrades tenen un preu de 3 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica del *IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/).