Los promotores del mayor festival ochentero de Castellón, Míticos, lanzan un nuevo evento para el próximo 20 de mayo en la capital de la Plana, en el mismo recinto donde se celebra el exitoso certamen, en el recinto de ferias y mercados de Castelló. De este modo, nace un nuevo festival para el panorama musical de la ciudad: Tributos Fest, un festival formado por los mejores tributos nacionales e internacionales que irán desfilando por el escenario castellonense.

Siete horas de buena música en vivo

El objetivo de los promotores es, al igual que sucede en Míticos Festival, pasar un gran día entre amigos y disfrutar del placer de escuchar buena música. Se trata de tributos de grupos que también son considerados míticos, de las décadas de los años 80 y 90, y de cuyos temas podrán disfrutar sus fans, aunque a cargo de otros intérpretes, sin olvidar el plus de la música en vivo. «A buen seguro las bandas nos deleitarán el próximo 20 de mayo en el recinto de ferias y mercados. Tributos Fest, en su primera edición, promete no dejar indiferente a nadie, con un cartel muy completo, que nos ofrecerá más de siete horas ininterrumpidas de música», destacaron desde Castellón Music Festival.

Durante el certamen, los asistentes van a tener la oportunidad de volver a escuchar el sonido de tributos a grupos internacionales como ACDC o Maná, en este último caso con la banda tributo +dManá, que está reconocida por la original y está considerada como el mejor tributo de Europa.

Por otro lado, en la categoría de homenajes a tributos de grupos nacionales, en el recinto ferial de Castelló será posible ver a agrupaciones musicales y artistas que rendirán tributo a los temas más coreados de Mecano, Héroes del Silencio o Loquillo. Las entradas ya están a la venta a un precio promocional de 15 euros, hasta agotar las existencias. Se pueden comprar en www.entradasatualcance.com/tickets-tributofest.

Y más míticos, en septiembre

Asimismo, el festival más mítico vuelve a Castellón el próximo 30 de septiembre en el Recinto de Ferias y Mercados de Castelló. Tras el éxito de la edición anterior con artistas de primer nivel, Míticos Castellón 2023 promete ser todavía más increíble, y las primeras confirmaciones no pueden ser mejor. Mikel Erentxun y MClan se unen al grupo Revólver para convertir la convocatoria de este año en un evento irrepetible.