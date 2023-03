Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, presenta aquest dijous 2 de març a les 19.30 hores, a l’Auditori de Castelló, el concert de l’Orquestra de Cambra Catalana. Un recital que comptarà amb composicions de Britten, López Chávarri, Vaughan Williams i l’estrena de la composició ‘Xàfec de llum i tenebres’ de l’autor castellonenc Ramón Paús.

El delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, ha destacat que “la programació de clàssica d’aquest trimestre està tenint una gran acceptació per part del públic i, a més, poden assegurar que passen per Castelló les millors orquestres de cambra, com ha sigut el cas de la Metamorphosen Berlin, aquest dijous l’Orquestra de Cambra Catalana o la pròxima setmana l’Orquestra de Cambra de París”. Ribes també s’ha mostrat il·lusionat per poder “estrenar una obra de Ramon Paús, un autor contemporani de les nostres comarques i amb gran projecció que ha portat les seues composicions arreu del món”.

L'autor: "Es un privilegi estrenar on vaig nàixer"

El compositor castellonenc, Ramon Paús, ha assenyalat que “és un privilegi poder estrenar en el lloc on vaig nàixer, i molt agraït a Alfonso Ribes per donar la possibilitat a artistes de Castelló, que vivim fora, de poder portar les nostres creacions a un espai com l’Auditori”. Respecte a l’estrena de la peça ‘Xàfec de llum i tenebres’, Paús ha destacat que “és una obra que expressa la preocupació per com s’està comportant, en general, l’ésser humà respecte al medi ambient, la distribució de la riquesa o la immigració. Assumptes que em preocupen i que, com a societat, hem de buscar vies per a solucionar”.

Paús és un compositor que ha destacat en diversos àmbits. Les seues creacions han format part de bandes sonores com ‘Las Huellas Borradas’ o ‘Sombras Paralelas’. També és destacada la seua producció per muntatges teatrals i de dansa, així com les obres de cambra i simfòniques que han arribat al Japó, França, els EUA i altres països d’Amèrica. Destaquen també les seues publicacions, com el disc ‘Piano Works’, ‘Azul de Prusia’ o ‘Works for Piano’.

Les obres del programa

L’Orquestra de Cambra Catalana arriba a Castelló amb la direcció de Joan Pàmies i amb Melani Mestre com a pianista. El programa del concert està compost, a banda de l’estrena de Paús, per la ‘Simfonia Simple op. 4’ de Benjamin Britten, el ‘Concert per a piano i corda’ de López Chávarri i el ‘Concerto Grosso’ de Vaughan Williams.

Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 6 a 16 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/). Recordem que es pot obtindre un descompte del 50 % gràcies a ‘Entrada i +’. Quan es visita el Museu de Belles Arts de Castelló o l’EACC s’aconsegueix un tiquet que permet comprar, en les taquilles del Teatre Principal o de l’Auditori de Castelló, entrades per als espectacles amb un descompte de fins al 50 %.

Verchili en concert dins el cicle ‘Territori CS’

L’Auditori de Castelló presenta aquest divendres 3 de març a les 20.00 hores el concert de Verchili dins el cicle ‘Territori CS’.

La sala de cambra rebrà la presentació de ‘Distancias’, últim treball de Miguel Verchili. Una sonoritat més electrònica que envolta les sempre sentides lletres que aquest compositor i cantant castellonenc utilitza per a reflectir el seu interior i les situacions socials que l’envolten.

Les entrades tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir en la taquilla electrònica de l’IVC (https://taquilla.ivc.gva.es/janto/).