El Teatre Payà de Borriana acull aquest pròxim divendres, 3 de març a les 20.30h, la representació de l'obra Qué locura de-función, creada per Teatreras Empoderhadas, grup de teatre amateur format majoritàriament per dones i nascut a l'Escola-Taller municipal de la Pobla de Farnals.

L'espectacle, tot i que és gratuït, necessita l'adquisició de l'entrada que es pot obtindre de manera presencial dimecres i dijous de 17.00 a 19.00 hores en Buraudio (l'Escorredor, 58) i també en la taquilla del teatre una hora abans de començar la funció.

Grup amateur

Teatreras Empoderhadas és el grup de teatre amateur nascut de l'Escola-Taller municipal de la Pobla de Farnals, un taller creat i dirigit per la companyia Impronenas. Majoritàriament està format part per dones, en aquest projecte es tracta d'utilitzar el teatre com a mecanisme social des d'una perspectiva feminista i amb un ambient de sororitat.

L'obra que es representarà, Qué locura de-función, ha estat creada de manera col·lectiva, en un procés en què totes opinen, aporten i creen en conjunt i amb una premissa: tractar des de l'humor qualsevol falta d'amor.

Reivindicacions i missatges

Teatreras Empoderhadas ha participat amb diversos col·lectius per a donar suport d'una manera artística a les causes socials que per a elles mereixen ser reivindicades, com la lluita contra la violència de gènere, la investigació i prevenció del càncer de mama, entre d’altres.

Segons el regidor de Cultura, Vicent Granel, aquesta és una de les activitats que, des de la Regidoria de Cultura, “volem oferir amb motiu de la celebració del mes de la dona, per a secundar i visibilitat tantes reivindicacions, encara pendents i imprescindibles, que busquen fer la nostra societat més justa i equitativa".