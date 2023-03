Castelló acollirà aquest dijous, 2 de març, una interessant xarrada, Valencià: emergència lingüística, organitzada per Plataforma per la Llengua País Valencià i elaborada pel prestigiós escriptor i filòsof Xavier Serra. La conferència tindrà lloc a la Llibreria Babel de la capital de la Plana (19.00 h). La presentació serà a càrrec del delegat de l’Institut d’Estudis Catalans, Vicent Pitarch. Des de la plataforma apunten que «aquest acte forma part del cicle de conferències celebrades per tot el País Valencià que té per objectiu conscienciar la ciutadania per revertir la tendència a la reducció de l’ús de la llengua pròpia».

Situació d'emergència La institució considera que «la situació viscuda als territoris valencianoparlants és d’autèntica «emergència lingüística». Aquesta afirmació està fonamentada «en les darreres enquestes fetes públiques per la Generalitat Valenciana, la de Catalunya i pel govern balear, i especialment en la dada que només hi ha un 32% de parlants habituals de la nostra llengua». Per tant, la plataforma considera que «es pot afirmar que l’ús del valencià, estrictament en situacions de parla, s’ha reduït a tots els territoris del domini lingüístic». Com es pot revertir la situació L’ONG del valencià considera que l’actitud de la ciutadania és determinant per revertir la tendència a la reducció de l’ús de la llengua pròpia. Per això, en els actes sobre l’emergència lingüística es proposa la modificació de certes actituds quotidianes, per reivindicar l’ús del valencià en el dia a dia. Entre aquestes actituds per a fer front a l’emergència lingüística es troben: Parlar valencià, siga quina siga la llengua de l’interlocutor. Triar productes i serveis en valencià, com per exemple bancaris, de telefonia, o pàgines web. Presentar reclamacions o queixes, defensant el dret de viure en valencià, quan ens troben en casos de discriminació lingüística.