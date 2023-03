La Regidoria de Cultura de Benicarló torna a apostar fort pel teatre, amb una programació estable de qualitat, companyies de primera línia i un elenc d’actors, actrius, directors i autors de primer nivell. El cicle s’obrirà el 25 de març amb Amèrica, obra de Sergi Pompermayer dirigida per Julio Manrique que, a través d’un salt al passat esclavista, parla del microracisme amb el qual encara convivim. L’espectacle està ara a Barcelona, amb gran èxit de públic i de crítica.

La segona aposta de la temporada, programada per a l’1 d’abril, serà el muntatge Els Villalonga, una comèdia molt divertida protagonitzada per Lucía Poveda, Bruno Tamarit i Alfred Picó, que serveix de celebració dels 50 anys de la veterana companyia valenciana L’Horta Teatre.

També a l’abril, el dia 16 s’ha programat el projecte musical de Juan Cortés (piano) amb Nino de los Reyes, el primer ballarí de la història a guanyar un Grammy. A més, també hi seran dalt de l’escenari Bernardo Parrilla (violí) i Miguel de la Tolea (cant flamenc), que han treballat amb Tomatito, Morente, Niña Pastori, Joaquín Sabina o Miguel Poveda.

Companyia més antiga

Per al 6 de maig es podrà veure Manual para armar un sueño, de la companyia La Zaranda, una de les més antigues de tota Europa. Porta una oda a l’esperança on impera, sobretot, l’humor de l’absurd. El 13 de maig arribarà el torn de Aquellas que no deben morir, un espectacle de Las Huecas que posa llum als abusos de la indústria funerària i a la capitalització de la mort. Una experiència teatral d’un jove col·lectiu de creadores, entre les quals es troba la benicarlanda Núria Isern, amb una gran projecció.

La temporada la tancaran el 17 de juny Las Niñas de Cádiz amb El viento es salvaje, reflexió lúdica sobre la sort i la culpa, amb el guardó al Millor Espectacle Revelació als XIII Premis Max.

Talent local

També s’inclouen nou muntatges realitzats per companyies benicarlandes: Ana y Serafín. Inquilinos de la periferia, de Factoría Los Sánchez & Nave Va; Insurrección, de Grupo de Teatro Guirigall; Playing Shakespeare, de Teatre de Guardia/La Escalera; La Venganza de Don Mendo, de Teatro de Guardia/Gran Teatro; Music in a bottle!, de Diabolus Teatre; Priscila, el musical, de la Farsa Compañía; Once personajes en busca de autor, de Grup de Teatre Afanias; Balamkú, de Guzmán Arts Escèniques; i La flor más noble, l’obra de teatre de final de curs de la Universitat Popular.