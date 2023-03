Kurt Baker regresa a lo grande con su banda y elige Castelló como uno de los destinos de su gira por toda España. Tras actuar en Zaragoza, la gran cita está prevista este domingo, con apertura de puertas a las 20.00 horas, en la sala Terra de la capital de la Plana.

Los norteamericanos presentarán su último trabajo, After party, y junto a Kurt, no faltarán Geoff Palmer (The Conecction), Kris Rodgers, Zack Sprage y su productor habitual, Wyatt Funderburk.

Entre los temas más conocidos de la formación figuran clásicos como Don’t go fallin in love, What you got to lie, Everybody Knows o Brand new beat, recientemente reeditado. Aunque After Party salió en 2019 aún no habían tenido ocasión de venir a presentarlo. «Es uno de sus mejores trabajos con joyas de la talla de New direction, Wondering eyes o I like her a lot. Sin duda, el público que se acerque a la sala Terra disfrutará con su sonido punk pop y de su puesta en escena.