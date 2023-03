Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, presenta aquest dimarts 7 de març, a les 19.30 hores, al Museu de Belles Arts de Castelló, ‘Amb veu de dona’, un concert del Cor de la Generalitat, amb la direcció de Jordi Blanch i Francisco Hervás al piano.

“Un ventall de grans creacions de dones d’èpoques històriques diferents i que ens servirà per a commemorar el Dia de la Dona de la millor manera possible, que és amb música i amb el Cor de la Generalitat”, ha assenyalat el delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, que ha destacat, a més, “que el fet que el concert extraordinari que fa el Cor de la Generalitat es faça envoltat d’obres d’art crea una atmosfera única que ens ajuda a endinsar-nos-hi, encara més, en el que estàs contemplant”.

Repertori de nivell

Les sales del museu acolliran aquest concert que ens portarà per un camí inspirat per la música i les lletres d’obres de grans compositores de la història com Hildegarda von Bingen, Clara Wieck, Ethel Smyth, Alfonsina Storni, Concha Méndez, Matilde Salvador, Eleanor Daley, Mia Makaroff, Eva Ugalde, Cynthia Yih Shih (Vienna Teng), Jocelyn Hagen, Elaine Hagenberg i Sarah Quartel.

El Cor de la Generalitat Valenciana va ser creat en 1987 amb el nom de ‘Cor de València’. És el cor titular del Palau de les Arts de València, alhora que desenvolupa una constant activitat en els principals auditoris espanyols. Ha interpretat les grans obres del repertori simfònic coral i els principals títols del gènere líric, i freqüenta el repertori ‘a cappella’, amb especial atenció als compositors valencians.

Acompanyament musical

Per a aquesta ocasió el Cor de la Generalitat estarà acompanyat al Museu de Belles Arts pel pianista Franciso Hervás. El músic té una dilatada experiència. Des de 1988 ha centrat el seu treball en la música de cambra, especialment en la música per a cant i piano. Des de l’any 1992, és el pianista del Cor i ha col·laborat en moltes estrenes d’obres de compositors valencians, així com gravacions d’aquestes. Ha treballat amb grans directors i cantants com Claudio Abbado, Yehudi Menuhin, Zubin Mehta o Lorin Maazel, entre altres.

El concert del Museu de Belles Arts estarà dirigit per Jordi Blanch, director assistent del Cor de la Generalitat. Des de 2016, ha treballat amb el Cor en un ampli repertori i amb agrupacions com l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, l’Orquestra de València, Europa Galante i la Jove Orquestra de la Comunitat, i mestres com Francesc Perales, Henrik Nánási o Fabio Biondi.

Les entrades són gratuïtes i es podran recollir en la recepció del museu des de les 18.30 h de la vesprada del dia de l’espectacle.