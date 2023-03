Després de despuntar com a estrella infantil, Ke Huy Quan va passar quatre dècades allunyat de la interpretació per la manca d'oportunitats. En canvi, aquest diumenge ha guanyat l'Oscar al millor actor de repartiment pel seu paper de Waymond a 'Tot alhora a tot arreu'. En recollir l'estatueta, l'actor d'origen vietnamita que es va donar a conèixer com a prodigi adolescent a la saga d'Indiana Jones en el paper de "Tapón", ha captivat tothom amb el seu discurs commovedor, amb llàgrimes incloses.

"El meu viatge va començar en un vaixell. Vaig passar un any en un camp de refugiats i d'alguna manera vaig acabar aquí a l'escenari més gran de Hollywood. Diuen que històries com aquesta només passen a les pel·lícules. No puc creure que m'estigui passant a mi. Aquest és el somni americà”, ha dit molt emocionat.

"Els somnis són alguna cosa en què has de creure. Gairebé em dono per vençut amb el meu", ha confessat mentre lluitava per contenir les llàgrimes. "A tots vostès, per favor, mantinguin viu el seu somni", ha reivindicat entre sanglots.

Abans de sortir de l'escenari, va expressar el seu agraïment a Hollywood. "Gràcies", va dir. "Moltes gràcies per donar-me la benvinguda de tornada". A més, va cridar la seva mare de 84 anys, que estava mirant des de casa: "¡Mama, acabo de guanyar l'Oscar!".