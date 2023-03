Benicàssim és, des de fa temps, un xicotet bastió literari gràcies a la incessant labor divulgativa de la llibreria Noviembre i del programa d’encontres que duen a terme des de l’IES Violant de Casalduch de la localitat.

Gràcies a la col·laboració de totes dues entitats han desfilat pel municipi poetes de prestigi com Manuel Vilas o Jordi Doce, per citar un parell d’exemples, i hui mateix ho farà l’escriptora Ana Merino, premi Nadal en 2020 per la seua novel·la El mapa de los afectos (Destino), qui en aquesta ocasió visitarà pel matí l’IES Violant de Casalduch i, a les 19.00 hores en la llibreria Noviembre, presentarà i recitarà poemes del seu llibre Salvamento de hormigas, publicat en el prestigi segell Visor.

Poètica dels còmics

En aquest nou llibre, tal com assenyalen des del segell de Chus Visor, «Ana Merino torna salvant a les formigues de la seua infància mentre dibuixa la poètica dels còmics». L’imaginari dels seus versos, asseguren, «se submergeix també en la fragilitat que ens envolta amb les seues arestes més destructives. No obstant això, la poeta és capaç d’alimentar un secret optimisme enfront de l’amargor de tot el perdut».

Merino, filla del també escriptor José María Merino, és catedràtica en la Universitat de Iowa on va fundar el MFA d’escriptura creativa en espanyol, tota una referència en l’àmbit de la literatura hispanoparlant. A més del Nadal, ha estat guardonada amb l’Adonáis i Fray Luis de León de poesia.