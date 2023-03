El passat 2022 fou designat com l’Any Fuster. El motiu no era un altre que la celebració del centenari d’un dels autors més importants de la Comunitat Valenciana i, també, de tota Espanya: Joan Fuster.

L’intel·lectual i assagista de Sueca és una de les principals figures de la literatura i el pensament valencià, i per aquest motiu, entre molts altres, la Generalitat valencuiana va commemorar el seu naixement amb un gran nombre d’actes, a més d’aparéixer diferents publicacions que aprofundien en la seua obra i pensament. Una d’aquestes obres és la que signen els comissaris de l’Any Fuster, Francesc Pérez Moragon i Salvador Ortells, titulada Joan Fuster i Sueca i que es presentarà el 20 de març –19.00 hores– a Castelló, concretament a la sala de conferències del Menador, Espai Cultural. Millor llibre 2022 La presentació del llibre, organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans, anirà a càrrec del filòleg i sociolingüista vila-realenc Vicent Pitarch –autor també del llibre Joan Fuster i la Fundació Huguet que es va presentar en desembre passat a la Llotja del Cànem de la capital de la Plana– i comptarà amb la presència d’un dels autors, Francesc Pérez Moragon, i de Pau Àlvarez, integrant de l’equip d’Edicions 96, editorial que l’ha publicat. Joan Fuster i Sueca, guardonat a finals de l’any passat per la Generalitat valenciana amb el premi al Llibre Millor Editat, és un llibre divulgatiu, de lectura àgil i ben farcit d’imatges i documents per tal d’acostar la vida i obra de l’escriptor a qualsevol lector o lectora amb curiositat. Una aproximació El present llibre fuig dels tòpics i les simplificacions per mostrar al lector, com expliquen des d’Edicions 96, «a un Joan Fuster en totes les seues dimensions: el xiquet que no para en casa, l’adolescent amb la seua colla d’amics, el fill que té cura dels pares, el poeta enamoradís, l’especialista en literatura, el periodista professional, l’assagista mordaç, el referent intel·lectual amb la porta sempre oberta, el símbol polític...». Pérez Moragon i Ortells analitzen alhora en aquesta publicació l’empremta profunda que l’obra de l’autor de Sueca «ha deixat i l’interès que encara desperta, que perviu més enllà dels anys i les polèmiques buides». Una aproximació a un dels referents indiscutibles del valencianisme.