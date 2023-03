Malgrat el que molts puguin creure, Castelló és un referent literari en tota Espanya. Ho és, almenys, quant al gènere fantàstic es refereix. Poques ciutats poden presumir de comptar amb autors com Guillem López o Emilio Bueso, tots dos guardonats amb prestigiosos premis com l'Ignotus i el Kelvin 505 o el Celsius.

Després d'un període d'absència, López acaba de publicar una nova novel·la. Es tracta d'Arxipèlag, el llançament del qual es produeix aquest 15 de març —no arribarà a les llibreries fins al 23—, i no és un llibre més en la seua trajectòria, si no un títol especial perquè és el primer que publica en valencià.

El segell Mai Més és l'encarregat d'editar aquesta nova obra de l'autor castellonenc, qui comparteix ara catàleg amb il·lustres del gènere a nivell internacional com Octavia E. Butler, Ted Chiang o Terry Pratchett, per citar alguns exemples. I d'ella el mateix López diu al seu compte de Twitter que és «literatura fantàstica valenciana amb perspectiva de classe i context social», una «novel·la bonica i fosca i que retrata l'ansietat d'una altra vida que no podem tindre i estar lluny de les persones que estimem». Tanmateix, assenyala que és també un «retrat de la ciutat com a escenari estrany al que d'alguna forma ens lliguem i amb el que transitem cap a un futur que està per fer».

València com a escenari

Arxipèlag és una història de realitats alterades ambientada a València. El lector, asseguren des de l'editorial Mai Més, podrà comprobar com un estrany i inexplicable fenomen sacseja la ciutat fins al punt que xicotets fragments de la mateixa desapareixen i són substituïts per miratges, visions d’una realitat quotidiana que no és la nostra. Així, en ple estat d’emergència social, mentre corren rumors d’evacuació, tot segueix avant, com una màquina imparable, excepte la vida dels seus protagonistes Alba, Lola i Pau, obsessionades amb aquestes illes com qui observa a un il·lusionista amb la intenció de descobrir el truc, la realitat rere el vel de la ficció.

Autor imprescindible

L'obra de Guillem López transita entre la ficció especulativa i la literatura estranya. Guanyador dues vegades del premi Ignotus i el premi Kelvin 505 a millor novel·la per Challenger i La polilla en la casa del humo (Aristas Martínez 2015/2016), ha estat també guardonat amb el Spirit of Dedication de l’Associació Europea de Ciència-ficció en la categoria de millor autor l’any 2016.