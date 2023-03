L'ésser humà ha necessitat categoritzar tot quant li envolta per a intentar establir un cert ordre en el caos. Aquestes jerarquies no sempre han estat positives en restar valor i importància a aquells aspectes o coses que, si es miressin des d'una altra perspectiva, gaudirien de major repercussió. Així, quan en literatura es parla d'un «gènere» per excel·lència, la novel·la és clarament la guanyadora, deixant a un costat, o per sota més aviat, al teatre, l'assaig i poesia. I què hi ha del còmic i el tebeo? Són un gènere menor? Poden considerar-se literatura?

Dignificar, a més de reivindicar l'important paper que ha desenvolupat i desenvolupa en l'últim segle el còmic, és un dels principals motius pels quals es va decidir el passat 11 de juliol de 2022, declarar el 17 de març Dia del Còmic i del Tebeo. Va ser el Consell de Ministres el que va acordar aquesta mesura a proposta del ministre de Cultura Miquel Iceta amb el clar objectiu «d'impulsar el sector, reconeixent el paper dels seus professionals en la vida social i cultural».

Una gran festa

Així, aquest 17 de març Espanya viu la seua primera gran festa del còmic i del tebeo i ho fa amb més de 100 activitats en la majoria de les províncies espanyoles amb la inestimable col·laboració d'un bon nombre d'espais culturals, centres educatiu i, sobretot, les llibreries.

Aquí a Castelló, llibreries com Babel, per exemple, s'han unit a aquesta gran festa, i autors com Pep Domingo Nadar reflexionen sobre la rellevància, a títol personal i professional, del còmic a tots els nivells. De fet, Domingo ens conta que: «Més enllà de fer còmics, dels millors moment que he passat en la meua vida, ha sigut llegint-los. És una experiència única». I és que, com molts altres s'han assabentat en les últimes dècades, aquestes xicotetes grans obres que entremesclen el dibuix i la literatura són una cosa única. «He crescut amb aquestes lectures, que m'han fet apreciar i estimar el dibuix i les històries com el cinema o la literatura», assenyala, i conclou: «No puc entendre qui sóc sense pensar en les vinyetes».

Signatures assenyalades

Castelló compta amb un grup notable d'escriptors, però també és terra d'alguns autors de còmic que són referència a nivell nacional, com el ja esmentat Nadar, a més de Rubén Fernández, Sergio Abad o Sergio Melià, qui va protagonitzar a la fi del passat 2022 una exposició retrospectiva del seu treball en el Museu de Belles Arts de Castelló.

La signatura de Rubén Fernández, o Rubén Fdez., és una de les més seguides i llegides de la històrica revista El Jueves. Des de 2007 les seues vinyetes i historietes apareixen en les seues pàgines convertint-li en un dels seus baluards. En 2021 va publicar a més el que és, fins avui, el seu últim llibre Preguntas frecuentes sobre el siglo XXI, publicat per Fandogamia Editorial, un primer recopilatori de la sèrie Consultorio Random que apareix en El Jueves.

Per part seua, Pep Domingo va presentar en 2022 dues noves obres, una com a dibuixant en col·laboració amb el francès Julien Frey, Fatty. El primer rey de Hollywood, i una altra com a autor, Transitorios, totes dues editades per Astiberri, que demostren novament la seua qualitat i subtil capacitat de contar històries quotidianes amb senzillesa i mestratge.

A banda d'aquests autors, cites com les jornades ComiCS, que durant anys s'han celebrat amb el suport de la Universitat Jaume I, o les més recents JICC (Jornades d'Il·lustració i Còmic de Castelló) demostren que el tebeo està més viu que mai a la ciutat.

És Castelló una terra de còmic. Llarga vida al còmic.