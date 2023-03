Hi ha qui diu que s’està vivint una nova època daurada en la literatura valenciana. Fruit d’això seria l’aparició d’obres com la monumental Noruega (Drassana), de Rafa Lahuerta, o el reconeixement que autores com Elisa Ferrer o Bárbara Blasco han collit amb novel·les com a Temporada de avispas i Dicen los síntomas, respectivament –totes dues reconegudes amb el Premi Tusquets–, si bé les dues escriuen en castellà.

Potser la balança continua sent desigual entre la literatura escrita en castellà i en valencià, que existeixin encara uns certs prejudicis –editorialment parlant– que provoquin una menor presència dels autors que decideixen escriure en valencià. No obstant això, a poc a poc es van superant barreres i són cada vegada més els escenaris en els quals la literatura valenciana és la clara protagonista, com la celebració de la Plaça del Llibre o, en una altra escala, l’agenda cultural que organitza la llibreria castellonenca Babel, que aquesta mateixa setmana cita a dos dels millors autors en la nostra llengua de les últimes dècades com són el vila-realenc Vicent Usó i Ferran Torrent.

Fòrum Babel

Els pròxims dies 22 i 23 de març, el Fòrum Babel represa la seua activitat i ho fa amb la presentació de les novetats editorials d’aquests escriptors, dos dels més reconeguts de l’escena actual en la Comunitat Valenciana i més enllà.

A les 19.00 hores tindran lloc les dues presentacions que comptaran amb els seus protagonistes. Així, Usó conversarà el dimecres amb Violeta Tena sobre Dotze (Bromera), una novel·la que versa sobre la solitud, la memòria, les pors i les relacions familiars a partir de la seua protagonista, una jubilada que viu sola en un pis i que assisteix, com a testimoni indirecte, a una recerca policial en sentir un crit en el pis del costat.

Baixauli, escriptor i pintor, autor de ‘L’home manuscrit’ El cicle Intercanvis. Club de Cultura que promou l’Institut Valencià de Cultura (IVC) al Museu de Belles Arts de Castelló tanca la seua programació d’hivern, en la qual han participat el poeta, assagista i escriptor Manuel Astur i la ballarina i coreògrafa Olga Pericet, amb la presència del pintor i escriptor de Sueca Manuel Baixauli. El 21 de març, a les 19.30 hores, tindrà lloc la sessió on l’autor d’obres tan emblemàtiques com Espiral, L’home manuscrit o la més recent Ignot –amb la qual va rebre en 2020 el Premi Llibreter en la categoria de millor llibre de literaturta catalana– parlarà sobre la seua trajectòria professional. Als 30 anys va publicar el recull de contes Espiral (Premi Ciutat de Badalona). Quatre anys després, guanyà el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb Verso, però és a partir de la publicació de L’home manuscrit que Baixauli adquireix renom en l’àmbit de les lletres catalanes. Aquesta obra va rebre un bon grapat de premis, com el de la Crítica de narrativa catalana o el Mallorca de Narrativa. També és autor d’obres com La cinquena planta (Premi Crexells de Novel·la i Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians) o Ningú no ens espera. Intercanvis tornarà a l’abril.

Per part seua, Torrent estarà acompanyat el dijous per Enric Nomdedéu per a parlar de Memòries de mi mateix (Columna), que es publica simultàniament en castellà en l’editorial Destino. Segons la crítica especialitzada, en aquesta novel·la torna «el millor Ferran Torrent», i ho fa a través d’una història sobre falsificadors, trames internacionals, l’espoli nazi i la lluita antifranquista.

Premiats

A Vicent Usó i Ferran Torrent els uneix, a més de la llengua i la passió per contar històries a través de la pàgina, el reconeixement de crítica i públic amb guardons tan preuats com el Premi Sant Jordi, un dels més prestigiosos de les lletres catalanes, del qual Usó ha estat finalista fins a tres ocasions i Torrent guanyador en 1994 per Gràcies per la propina.

Altres premis collits fins avui per part del vila-realenc són el Ciutat d’Alzira –per la seua novel·la No sabràs el teu nom– o el València de Narrativa. Per part seua, l’autor de Sedaví ha estat també finalista del Premi Planeta i ha rebut en Premi Nacional de la Crítica i el Premi de la Crítica Serra d’Or.

Literatura valenciana de primer ordre, en Castelló.