L’Institut Valencià de Cultura (IVC) ha presentat la programació del segon trimestre de 2023, d’abril a juny, dels diferents espais de Cultura de la Generalitat a la ciutat de Castelló, com són el Teatre Principal, l’Auditori, l’EACC i el Museu de Belles Arts, així com del Palau de Congressos de Peníscola.

«Tanquem una temporada en la qual hem assolit el propòsit de posicionar Castelló com un referent cultural, amb una programació coherent i de qualitat», destaca el delegat territorial de l’IVC a Castelló, Alfonso Ribes, que mostra la seua confiança a «mantindre el suport del públic i arribar a les xifres d’abonaments que hem tingut aquests mesos, amb més de 500 entre el Teatre Principal i l’Auditori de Castelló». «Crec que estem davant d’una programació rigorosa que portarà grans noms de l’escena teatral com Josep Maria Pou, Ariadna Gil i Carlos Hipólito, i obres d’artistes valencians com la del vila-realenc Sergio Caballero o Eugeni Alemany».

En l’apartat musical, «Castelló serà escenari de músics de primer ordre internacional, com Midori, Capuçon o Pablo Sainz Villegas, o veus com les de Sílvia Pérez Cruz, Cécile McLorin i Susana Baca», destaca Ribes entre les 125 activitats programades aquest trimestre, i, especialment, anuncia que «iniciem les visites guiades al Museu de Belles Arts, que es posaran en marxa coincidint amb el Dia Internacional dels Museus».

La renovació dels abonaments culturals per al pròxim trimestre del Teatre Principal i l’Auditori es podrà efectuar a partir del 22 de març. Aquelles persones que estiguen interessades a fer-se’n abonats nous, podran fer-ho a partir del dia 29 de març.

El Principal: un escenari de qualitat

El Teatre Principal de Castelló acollirà, al llarg del segon trimestre de l’any 2023, grans figures de la interpretació com ara Carlos Hipólito, amb El proceso; Josep Maria Pou, amb El pare, o Ariadna Gil, amb l’obra Encara hi ha algú al bosc. A l’escenari del Principal també arribarà el VII Torneig de Dramatúrgia i la dansa de La Trena del centre de producció i creació La Perla29, amb una de les grans ballarines de l’actualitat, com és Clara Segura.

La música també hi tindrà protagonisme amb la gran cantant peruana Susana Baca. Cal destacar també Màzut, un espectacle de caràcter internacional de dansa i circ, de la companyia Baró d’Evel, que oferirà dues sessions al Principal els dies 29 i 30 d’abril.

El cicle Els dijous al Principal oferirà obres amb protagonistes i companyies arrelats a Castelló. Durant aquest trimestre s’oferiran obres com La mujer de negro, amb el castellonenc Jordi Ballester, o Els tardígrads, amb la direcció del vila-realenc Sergio Caballero.

El Principal continua amb la seua exitosa programació infantil i familiar, en la qual destaca la representació de l’obra Rebel·lió (Premi Arts Escèniques de l’IVC al millor espectacle infantil).

Auditori: ‘jazz’, clàssica i més programació familiar

L’Auditori de Castelló programarà, aquesta primavera, un ventall de propostes musicals variades, entre les quals trobarem grans veus, com la de Sílvia Pérez Cruz, i veus internacionals del jazz com Cécile McLorin Salvant o Gwen Perry.

L’abonament de primavera inclou concerts de clàssica com l’orquestra Franz Schubert Filharmonia, amb la reconeguda violinista japonesa Midori; Camerata Nordica; Gabriela Montero, acompanyada pel virtuós del violoncel Gautier Capuçon, així com l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, dirigida per Fabio Luisi.

Al llarg del trimestre tindran lloc altres propostes molt esperades, com l’últim dels concerts del Cicle de Guitarra Manuel Babiloni, amb Adda Simfònica i el reconegut guitarrista Pablo Sainz Villegas.

Les exitoses propostes familiars es mantenen amb L’Auditori dels Infants, Amb bombo i platerets, Pequesol o Bebesol, i es presentaran espectacles com la proposta de teatre d’objecte Demèter.

Museu de Belles Arts

El Museu de Belles Arts de Castelló estrena, al llarg d’aquest trimestre, les visites guiades tematitzades. Una iniciativa que l’IVC posa en marxa coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. «Seran quatre guies didàctiques dedicades a la salut, la igualtat de gènere, la interculturalitat i la crisi climàtica, en què es farà un recorregut per les obres de la col·lecció permanent relacionades amb aquestes temàtiques», destaca Ribes.

De fet, coincidint amb el DIMCAS, la setmana del 18 de maig, el Museu oferirà una programació especial amb propostes com Literatura al compàs, amb Elvira Lindo i Antonio Galera, o el concert de Sara Águeda L’arpa de la nostra terra’

El Belles Arts continua sumant noves activitats complementàries amb l’objectiu de dinamitzar les propostes del centre museístic. Així, a banda de les trobades culturals del cicle Intercanvis, que, en aquest trimestre, rebrà la visita de Rafa Cervera i Dorian Wood, es mantenen Les Nits Llunàtiques, els concerts del Col·lectiu d’Improvisació Musical de Castelló Free Impro i Les Arts al Belles Arts. A més, es presentaran noves propostes musicals com els concerts del quartet de corda Ensemble de Cambra Nòrdic, i un recorregut musical que dibuixa la llengua valenciana a través dels versos de Miquel Peris, Joan Fuster, Rosa Leveroni i molts altres, amb les veus d’Ina Martí i Aitana Ferrer.

Respecte a les exposicions, es manté, fins al 28 de maig, De Benifassà a Europa, de Mateo Vilagrassa, i, ja el mes de juny, s’inaugurarà Expo art in progress, en què l’artista coreana Jiminy, el cubà Juan Rivero i l’artista mexicà Héctor Herrera desenvoluparan la seua activitat artística oberta al públic.

La programació familiar continua obtenint un gran èxit de públic amb tallers com Play Cube, i, el mes de maig, arribarà Minúscula Art i Infància, trobada d’artistes, mediadors culturals i persones interessades en totes les manifestacions artístiques relacionades amb la infància.

EACC: nova exposició col·lectiva i més col·laboracions

El director artístic de l’EACC, Carles Àngel Saurí, destaca que «continuem ampliant les col·laboracions de l’Espai amb altres centres de creació, i, aquest trimestre, encetem un nou cicle de tallers d’artistes amb el Màster de Fotografia de la Universitat Politècnica de València anomenat Algunes maneres de veure». Saurí remarca també que el discurs de l’EACC va més enllà dels projectes que es fan dins de l’Espai, i, en aquest sentit, ha recordat que «hem posat en marxa ‘eacc.doc’, un arxiu digital en el qual reflexionem amb articles, entrevistes i diferents propostes textuals al voltant de la pròpia creació de la institució».

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional dels Museus, a l’EACC tindrà lloc l’obertura de l’exposició col·lectiva Sneckdown. La mostra, curada per Yaby (Beatriz Ortega Botas i Alberto Vallejo), reuneix el treball de nou artistes joves internacionals que aborden diversos punts de contacte entre la identitat i l’espai públic, partint d’un qüestionament compartit de la representació.

Els artistes que exposaran en aquesta mostra són: Sam Cottington, Caspar Heinemann, Phung Tien Phan, Deborah-Joyce Holman, David Moser, Alex Dolores.

L’EACC continuarà oferint propostes ja consolidades com Co/op (el club del videojoc) o Hardcròniques.

Per a tancar el trimestre. Al juny, es presentarà la segona jornada de pensament i crítica d’arquitectura: Rotondes i taronges.

Palau de Congressos de Peníscola: cinema, teatre i humor

El Palau de Congressos de Peníscola ofereix 10 caps de setmana complets d’una programació en la qual destaquen algunes de les pel·lícules guanyadores de premis internacionals com Todo a la vez en todas partes, La ballena, TÁR o Mantícora.

Aquest trimestre es recupera la representació, el dissabte 22 d’abril, de l’obra El beso de la mujer araña, amb Eusebio Poncela. Peníscola rebrà també l’espectacle familiar Soc una nou, Premi FETEN 2021 a la millor direcció i a la millor interpretació coral. Les produccions valencianes també hi estaran presents, com Els tardígrads, de Sergio Caballero, o l’humor d’Eugeni Alemany, amb A ningú que li passe.

Filmoteca al Raval i al Paranimf

La Filmoteca presenta aquest trimestre, al Teatre del Raval, un cicle del cineasta francés François Truffaut.

D’altra banda, la Filmoteca oferirà, al Paranimf de l’UJI, el cicle Nou Cinema, amb sis títols fonamentals de l’últim any que han guanyat premis i festivals i han rebut elogis de la crítica i el públic. Es projectaran pel·lícules com El triángulo de la tristeza, Saint Omer o Los reyes del mundo’ També la Filmoteca oferirà, al Paranimf, la segona part del cicle dedicat als 70 anys del Festival de Sant Sebastià, amb alguns dels títols més rellevants presentats en el certamen al llarg de la seua història.