Acostar la poesia als lectors més joves i fer-ho d'una manera lúdica i atractiva. Com? De la mà dels mateixos poetes. Aquesta és la iniciativa que la Conselleria de Cultura, mitjançant la Direcció General de Cultura i Patrimoni, posa en marxa amb el projecte No em toques els versos!’

L’objectiu no és un altre que mostrar la vitalitat i la pluralitat de la producció poètica actual al territori valencià. En aquest sentit, la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, explica que «aquest projecte és important perquè mostra no només la quantitat, sinó també la qualitat, del que s’està escrivint en el nostre territori, i evidencia la pluralitat d’estils, influències i tendències que comprenen tres generacions de poetes consolidats, i ho fem de primera mà, amb els seus autors, per tal d’oferir eines atractives per a endinsar els més joves en el gènere poètic a l’aula».

L'alumnat de 4t d'ESO serà el beneficiari d'aquest pla. Així, amb la presència de diferents poetes convidats, els alumnes gaudiran d’una lectura dels textos a més d'interactuar amb ells, conéixer el seu procés d’escriptura i oferir-los instruments que afavorisquen la lectura.

Participants

Seran 30 els poetes de les tres províncies els qui s’han unit a aquesta proposta. De Castelló participen Marisol González (Nules, 1962) i Susanna Lliberós (Vila-real, 1973), Bibiana Collado (Borriana, 1985) i Lluïsa Lladó (Castelló de la Plana, 1971), Manel Pitarch (Vila-real, 1966) i Josep Porcar (Castelló de la Plana, 1973), Aina G. Carbó (Castelló de la Plana, 1993) i Josep Lluís Abad (la Vall d’Uixó, 1959), Pasqual Mas (Almassora, 1961) i Vicent Almela (la Vall d’Uixó, 1981).

Les sessions tindran lloc entre els mesos d’abril, maig i juny. Una vegada feta la petició de sol·licitud dels poetes, s’acordarà el dia que siga més adient, tant per als sol·licitants com per als poetes participants. En cada sessió participaran conjuntament dos poetes i les despeses seran assumides per la Direcció General de Cultura i Patrimoni.

Es pot fer la sol·licitud fins al dia 30 de març de 2023 des de les biblioteques de qualsevol població omplint el formulari allotjat en el web de la Generalitat <https://acortar.link/3AfhAg>

