El Festival Internacional de Titelles Portsxinel·la celebrarà entre el 5 i el 16 d'abril la seua setena edició en la comarca castellonenca dels Ports. Tal com s'ha recordat durant l'acte de presentació en l'Ajuntament de Morella, «es tracta d'una celebració al voltant del teatre de titelles que combina cultura, entreteniment i turisme en una cita consolidada en el calendari escènic no sols de la província, sinó també a nivell nacional». Són catorze les localitats participants en aquestes imminents dates de Pasqua: Morella, Vilafranca, Forcall, Cinctorres, la Todolella, Portell de Morella, La Mata, Castell de Cabres, Villores, Palanques, Sorita, Vallibona, Herbers i Olocau del Rei. Un total de 41 activitats, a càrrec de 14 companyies nacionals i Internacionals, sota un lema: Tots som comarca.

Al llarg dels onze dies de programació es podrà assistir a 35 actuacions, amb 12 espectacles de diferents tècniques de teatre de titelles, 5 tallers i una activitat acadèmica, amb un homenatge especial a la mil·lenària tradició del teatre de paper, al qual es dedicaran tallers de caixes de Lambe-Lambe, utilitzant materials respectuosos amb el planeta i d'ús reciclable.

Internacionalitat

Com a protagonistes enguany, vuit companyies internacionals, com són les colombianes Gente de Nadie & Co, Manicomio de Muñecos i Jabrú Teatro de Titeres; a més de La Mar Esperanza (Cuba), Varazim Teatre (Portugal), Títeres La Matatena (Mèxic) i Coriolis Teatro de Objetos (l'Uruguai), a les quals s'uneix el taller de Hermanos Castro (Colòmbia). Al costat d'elles, quatre nacionals: Tirita Teatro (Castella-la Manxa), A la Sombrita (Andalusia), Rauxa Teatre (Catalunya) i Sol y Tierra (Madrid), més dos representants de la Comunitat Valenciana, les castellonenques LAPinzón i Xarop Teatre.

A més de protagonitzar els seus respectius espectacles, els artistes participants tindran l'oportunitat de participar en una trobada de titellaires. Se celebrarà el dijous 6 d'abril a Cinctorres i servirà per a establir vincles entre tots ells que, tal vegada, puguen servir de primer pas de futures col·laboracions.

Adaptació

El Festival Internacional de Titelles Portsxinel·la s’ha adaptat en aquestes set edicions a les circumstàncies socials i sanitàries, de manera que mai s'ha ajornat des de la seua creació en 2017. En algunes edicions ha traslladat les seues dates per qüestions relacionades amb la pandèmia, però mai ha faltat a la seua cita anual amb la comarca dels Ports. Ara, per segon any consecutiu, podrà tornar a celebrar-se en el seu calendari natural: les dates de Pasqua.

L'organització del certamen corre a càrrec d'Eclíptica d’Art, amb les fonamentals coaboraciones de la Conselleria de Cultura de la Generalitat valenciana, Institut Valencià de Cultura, Diputació de Castelló, els ajuntaments de les localitats que seran seus, Electra Energia del Maestrat, Els Ports És Autèntic i diversos comerços locals. Tots ells permeten la celebració de l'únic esdeveniment comarcal amb aquestes característiques en la província de Castelló i un dels més importants a nivell nacional.