El escritor de Castellón. Se ha ganado ese calificativo a golpe de convicción. Un escritor que ha creado un mito literario y un personaje que ha trascendido a las páginas de los libros para convertirse en embajador de la provincia. Julio César Cano lo ha vuelto a conseguir. En su presentación del pasado viernes firmó más de 200 libros y abarrotó la Librería Argot de gente deseosa de saber más sobre el Inspector Monfort y de su nueva aventura en La soledad del perro (Maeva).

—¿Cómo se vive con el inspector Monfort a todas horas, todo el tiempo, tantos años?

—A veces es horroroso, pero no me cae mal del todo, aunque haga cosas que no me gustan. No tenemos afinidad musical, a veces me resulta cargante... Pero es un orgullo, lo llevo muy bien. Una vez en la terraza de un bar escuché como un camarero se refería a mí como el inspector Monfort. Al final, lo que escribo lo hago por él, es una obligación que tengo con mi creación. Pero sí, la verdad es que campa a sus anchas por mi despacho.

—Y ¿cómo llevas que de una saga literaria se haya convertido en un fenómeno turístico?

—Es muy bonito. El último que recibí, el TurisCOPE, me lo entregaron en un acto en el que había profesionales del sector, un hotel, una empresa de caravanas... y yo, un escritor. A veces me produce cierto rubor, pero cuando me llaman del restaurante chino que frecuenta Monfort y me dicen que han aumentado el pedido de pato porque los clientes preguntan por la receta que él siempre elige... no se puede explicar. Enterarme de que en oficinas de turismo se interesan por los folletos de mis novelas o que personas de otras provincias o incluso del extranjero preguntan por la ruta, me llena completamente. Debo reconocer que en el fondo es lo que quería. Era mi cometido. Venía de escribir cuatro novelas sobre lugares que me habían impactado y me pregunté por qué no escribir del lugar en el que vivo y que conozco tan bien. Y al final lo he conseguido, mostrar esta tierra al resto.

—Solo con acercarse a la librería, sin necesidad de adentrarse en las páginas de la novela, uno ya se da cuenta de que hay una transformación. Algo ha cambiado, empezando por la portada.

«El cambio más notorio está entre las páginas de la novela»

—La portada es el reflejo del cambio de la saga. Es un cambio radical que viene propiciado por la expectativa de los lectores por saber qué icono castellonero iba a elegir esta vez. En realidad, la imagen no deja de ser un lugar icónico de Castelló, es reconocible. Debo admitir que ese cambio no es tanto responsabilidad mía como de la editorial después de leer lo que hay dentro. Tiene un giro bastante importante respecto del resto de novelas y viaja a otros espacios. Arranca en Madrid, en el Museo del Prado. Y también hay otras novedades, como el sello del inspector Monfort, el nombre del autor es tan grande como el título... Pero al final, lo más notorio está entre las páginas de la novela.

—Nos has sumergido en el mundo de la música, del boxeo... ¿A dónde nos llevarás esta vez?

—Al del arte. Un empresario del sector cerámico, un mecenas, consigue organizar en el Casino Antiguo de Castelló una exposición con una de las pinturas negras de Goya. El día de la exposición, no se presenta en el acto. Ese es el arranque. Monfort y la subinspectora Redó deberán averiguar qué le ha pasado. Paralelamente, como es habitual es mis novelas, Monfort recibe un duro golpe, una red de apuestas con carreras de coches provoca un accidente en el que mueren una madre y su hijo, lo que removerá sus pérdidas personales. Y hay unos capítulos en el pasado, marca de la casa, que aparentemente no tienen que ver con la trama principal, la historia de un niño que ve como su padre dilapida su vida apostando.