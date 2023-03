El festival Sons celebra su 20º aniversario con una intensa programación de conciertos para esta primavera en Castelló, con el Teatre del Raval de nuevo como epicentro, pero sumando para momentos puntuales el Auditori i Palau de Congressos y ECO Les Aules.

En este segundo trimestre, en concreto, de abril a junio, están previstas las siguientes actuaciones: Bigott (lunes, 17 de abril), Nadine Khouri (lunes, 8 de mayo), JFDR (lunes, 22 de mayo) y Come (lunes, 5 de junio), todos en el Teatre del Raval; y Riders of the Canyon (viernes, 28 de abril) que estarán en el Auditori de Castelló, con el añadido de Marc Melià (viernes, 19 de mayo) que ofrecerá su concierto en el ECO Les Aules.

Dos décadas de circuito musical

El festival, como apuntan desde la organización, «ha cumplido dos décadas abriendo las ventanas y mirando al exterior, dos décadas intentando mostrar otras caras del circuito musical, buscando sorprender, conmover y siempre hurgando en la curiosidad de un público siempre predispuesto».

El SONS llega a la veintena «con energía, con ganas de seguir ahondando en la diferencia, en la calidad y en esa cantidad de talento que se reparte por todo el mundo» y después de que hayan pasado más de 300 artistas de muy diversas nacionalidades y lenguas, «desde aquel primer concierto con Mark Eitzel al último con Plàsi, la nómina es inmejorable».

Siguen contando con el apoyo del Ayuntamiento de Castelló y de la Diputación de Castellón y este año se suman el Institut Valencià de Cultura y la UJI, además de varias empresas colaboradoras.

Trayectorias profesionales

La primera actuación será la del artista zaragozano Bigott, que presentará su nuevo disco Dedicated to none en un formato especial de dúo, combinando el indie, punk-rock, pop de sintetizadores, psicodelia, spaghetti western, rap de guitarras y exploraciones acústicas.

Luego, Riders of the Canyon traerán un estilo de folk-rock compuesto por los cantautores Joana Serrat, Matthew McDaid, Roger Usart y Víctor Partido.

La libanesa afincada en Londres Nadine Khouri, con su espectral, cálida y delicada voz remite a las de Hope Sandoval, Stina Nordenstam o Julee Cruise.

Seguidamenet, Marc Melià es un compositor y productor de Mallorca instalado Bruselas presentará su trabajo Veus.

Y bajo las siglas JFDR, la cantante y compositora islandesa Jófríður Ákadóttir expondrá su nuevo disco, Museum, con su voz etérea, que ha conquistado a figuras de renombre internacional como Björk.

Finalmente, Come es el proyecto de Thalia Zedek y Chris Brokaw nacido en Boston a principios de los 90 y muy ligados a la escena de rock independiente.

