L’ONCE i l’Institut Valencià de Cultura han presentat a València la 18a Biennal de Teatre (#BienalTeatrONCE), que, entre el 26 i 29 d’abril, recorrerà els escenaris de tretze ciutats i localitats de tota la Comunitat Valenciana, amb un programa de 15 representacions a càrrec de deu companyies compostes majoritàriament per actors i actrius cecs o amb discapacitat visual.

El director de Promoció Sociocultural, Artística i Esportiva de l’ONCE, Ángel Luis Gómez, i el delegat de l’Organització a la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel, han sigut els encarregats de detallar tots els detalls d’aquesta biennal en un acte celebrat al Teatre Principal de València, en el qual també ha participat el director general de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos.

A més, en el transcurs de l’acte, dues actrius del grup valencià Samaruc han oferit un xicotet avanç del que es veurà en els diferents escenaris.

Abel Guarinos ha fet menció de la recent distinció que l’ens públic ha rebut de la Universitat Jaume I de Castelló, la Medalla d’Or de l’UJI, «per la seua contribució a fer de la cultura un instrument de vertebració territorial i compromís social, a més de vehicle de comunicació i acostament a les diferents realitats socials», i ha assenyalat que «és un mèrit fruit del treball que està fent tot el personal de l’IVC i del treball col·laboratiu que duem a terme amb els professionals dels sectors de l’audiovisual, de les arts escèniques i de la música, així com dels ‘amateurs’ d’aquestes mateixes branques artístiques i de la cultura popular valenciana, dels ajuntaments que formen el Circuit Cultural Valencià i de les ONG amb què compartim projectes, com aquesta magnífica Biennal Estatal de Teatre de l’ONCE».

Guarinos ha remarcat el caràcter descentralitzador de la Biennal i no és casual que l’IVC haja estat directament implicat en projectes com les recents Jornades Estatals sobre la Inclusió Social i l’Educació en les Arts Escèniques i la Música, o el programa permanent Butaca Oberta. «Som conscients de la il·lusió que en aquesta biennal han posat els professionals i els ‘amateurs’ implicats, perquè, des de 2019, quan es va celebrar a Extremadura, no s’ha pogut repetir a conseqüència de la pandèmia; i —juntament amb la Delegació Valenciana de l’ONCE— els estem preparant els millors escenaris possibles», ha explicat.

Per la seua banda, el delegat de l’ONCE ha animat a assistir a aquestes representacions teatrals perquè «la Biennal de Teatre compleix a València la majoria d’edat i mostrarà la qualitat dramàtica assolida per les deu millors companyies de teatre ONCE en l’àmbit estatal. Les actrius i els actors d’aquestes companyies demostren que el treball i el talent sobre l’escenari dilueixen les discapacitats per a mostrar únicament l’essencial: la brillantor de papers ben interpretats». «Gràcies a l’Institut Valencià de Cultura i al seu director, Abel Guarinos, per fer tot açò possible», ha conclòs.

13 ciutats diferents

Amb seu a València, la Biennal s’inaugurarà a Castelló de la Plana, el dia 26 d’abril, i arribarà a Torrent, Alcoi, Alzira, Alacant, Borriana, Elx, Orihuela, Paterna, Gandia, Elda i Xàtiva. A més de les propostes sobre els escenaris, aquesta 18a Biennal comptarà també amb dues actuacions musicals a càrrec de grups en què participen artistes amb discapacitat visual.

En aquesta ocasió, hi participen deu companyies de teatre promocionades per l’ONCE i integrades majoritàriament per actors i actrius cecs o amb discapacitat visual greu: Samaruc, de València; Valacar, de la Corunya; Muxicas, d’Ourense; La Luciérnaga, de Madrid; La Ruina, d’Albacete; Sa Boira, de Balears; El Malecón, de Màlaga; Tiflonuba, de Huelva; Homero, de Sevilla; i Amanida Teatre, de Tarragona. El programa preveu també una actuació a càrrec del grup de música valencià Eterno Dilema, i la coral Allegro, també valenciana, com a artistes invitats.

El públic podrà acudir a totes les funcions amb entrada gratuïta, amb retirada prèvia, fins a completar aforament. Les invitacions poden retirar-se en les taquilles o en els centres de l’ONCE de la Comunitat Valenciana, a partir del 10 d’abril (consulteu programació). Tant la representació inaugural al Teatre Principal de Castelló, com la de clausura al Teatre Principal de València, comptaran amb audiodescripció per al públic invident i amb bucles magnètics per a persones amb discapacitat auditiva.

L’organització de la Biennal rep la col·laboració de la Generalitat valenciana, l’Institut Valencià de Cultura i els diferents ajuntaments i sales de teatre on es desenvoluparà.

L’any 2013, els grups de teatre de l’ONCE van ser reconeguts amb el Premi Max de Teatre Aficionat; en 2021, la majoria dels qui participen en aquesta biennal van formar part de la producció audiovisual ‘Si Talía fuera ciega’, i, a finals d’aquell mateix any, l’ONCE va rebre la Medalla d’Or de l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya, en reconeixement de la tasca que l’organització du a terme, en general, en l’àmbit cultural, i, en particular, en el suport i la col·laboració per a la inclusió de les persones amb discapacitat visual en el món del teatre.