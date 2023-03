El Paranimf de la Universitat Jaume I (UJI) obri el teló de la nova programació primaveral aquest pròxim divendres 31 de març, a les 19.30 hores, amb el muntatge teatral La corporació, de CRIT Companyia de teatre, que actualment està de gira per la Comunitat collint grans èxits. Així dona inici a la seua nova activitat cultural per als propers mesos.

Tres alcaldes

Així doncs, la primera obra de teatre de la campanya d’abril a juny presenta des d’un punt de vista còmic la gestió de tres alcaldes que hauran de posar-se d’acord per a viatjar a Brussel·les, on han sigut convocats per la presidenta de la Comissió Europea. Els diferents representants de tres colors diferents encarnen un partit conservador, un altre socialdemòcrata i un últim localista. La corporació mostra a tres alcaldes en la seua faceta pública, però també en els racons més amagats de la seua intimitat i dels seus somnis.

La proposta compta amb el text i la interpretació de Daniel Tormo, que comparteix escenari al costat de Josep Valero, Panchi Vivó i Anna Marí, també directora de l’espectacle. Els tres grups parlamentaris fàcils d’identificar amb els partits valencians i de l’estat espanyol s’enfrontaran a un esdeveniment històric que posarà en risc els pobles i, per això, la política municipal.

Històries de sentiments

D’altra banda, la programació cultural del Paranimf de la UJI de l’anterior trimestre s’acomiada avui dimecres per la vesprada, a les 19.30 hores, amb un toc d’història contemporània. Es tracta del director Tino Pons, que presenta Històries de vida, una obra que naix en plena pandèmia, en un moment on la persona té més necessitat que mai d’expressar els seus sentiments i explicar els seus records. Cada persona té una història de vida, una maleta plena de vivències, en forma de records i horitzons per realitzar, segons expliquen.

L’última representació de la temporada és, en definitiva, una oda a la diversitat de cossos, a la pluralitat d’idees, d’il·lusions. Per això, l’obra reuneix diferents històries reals de cadascuna de les actrius i actors amb els quals es posa en valor la professió. Històries de vida és, al seu torn, una oportunitat per a celebrar els 25 anys de Teatre Maset de Frater, una proposta artística d’inclusió des del teatre social i la diversitat.

Agenda d'abril

Al mes d’abril, a més a més del cinema que sempre és protagonista al Paranimf de la UJI, hi ha previst una cita especial amb el teatre de la Biblioteca de sons i sorolls (el 21, 22 i 23 d’abril). Més avant, la dansa també constitueix una gran aposta, amb El llenguatge de les línies (27 d’abril); Tròpic, el 28 d’abril; i La pell, també el 28 d’abril.